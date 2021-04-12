"Поехали": во всем мире отмечают День космонавтики

Ровно 60 лет назад в космос полетел Юрий Гагарин

Сегодня весь мир отмечает Международный день полёта человека в космос. Для России это День космонавтики, а для наших сограждан - один из самых знаковых праздников.

Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин на корабле "Восток" преодолел земное притяжение. С его знаменитого "Поехали" началась новая эра в истории человечества - космическая. А советские учёные и конструкторы продемонстрировали неоспоримое превосходство отечественных технологий.

Гагарин совершил всего один виток вокруг нашей планеты и приземлился с помощью парашюта у деревни Смеловка Саратовской области. А потом его чествовал весь мир.

За десятилетия менялись модели наших кораблей и экипажи, были построены несколько орбитальных станций. И теперь российская космическая отрасль готова к новым освоениям других миров. Сегодня поздравления прозвучали с МКС, где сейчас трудится международный экипаж в составе 10 человек, четверо из них - россияне.

Олег Новицкий: "Легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей, для нас в том числе".

Петр Дубров: "Друзья, в этот день мы хотим поздравить всех с этим праздником и юбилеем. Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению вселенной. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в изучении космоса".

Сергей Рыжиков: "Еще раз с праздником, с Днем космонавтики".

К юбилею Минобороны представило уникальную экспозицию Военной академии РВСН имени Петра Великого. Там собраны более 30 образцов космических аппаратов и систем различного назначения. Публике они демонстрируются впервые. Среди экспонатов, являющихся учебными пособиями для слушателей, подлинный макет, который участвовал в наземных испытаниях бортовой аппаратуры в период подготовки к первому полёту искусственного спутника земли в 1957 году, а также спускаемый аппарат космического корабля "Союз-21".

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