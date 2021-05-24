В Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией

В Литве возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна

Решение о посадке пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в Минске принимал командир судна. Об этом заявили в пресс-службе аэропорта белорусской столицы. Борт, летевший из Афин в Вильнюс, сел накануне после сообщения о якобы заложенной на его борту бомбе. Её при проверке не нашли, но среди пассажиров был обнаружен и задержан один из деятелей белорусской оппозиции - Роман Протасевич. В Белоруссии в отношении него ранее возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Boeing 737, на борту которого находилось 123 пассажира, вылетел из Афин и следовал в Вильнюс. Однако на онлайн-карте маршрута видно, что воздушное судно изменило курс в небе над западной Белоруссией. Как сообщили в аэропорту Минска, посадка вынужденная.

Пилоты подали сигнал бедствия после сообщения, что на борту может быть взрывное устройство. "По международным правилам ближайшим аэропортом оказался Минск. И по этим же правилам командир принял решение сделать посадку у нас", - сообщил начальник смены Национального аэропорта Минска Максим Кияков.

Принять терпящий бедствие самолёт распорядился лично Александр Лукашенко. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул Первого", который связывают с пресс-службой белорусского президента. Также по поручению главы государства в небо был поднят МиГ-29. Экипаж истребителя, как заявили в минобороны страны, контролировал, чтобы Boeing осуществил безопасную посадку. В авиакомпании Ryanair, напротив, утверждают, что команду посадить самолёт дали белорусские диспетчеры. Ещё по одной версии, на борту произошёл конфликт. Как бы то ни было, на земле саперы обследовали самолет и багаж - сообщение о минировании оказалось ложным.

Одним из пассажиров был Роман Протасевич - белорусский оппозиционер и в прошлом главный редактор телеграм-канала Nexta. Информационный ресурс признан в республике экстремистским. А сам Протасевич долгое время скрывался в Европе, потому что на родине объявлен в розыск.

Именно через телеграм-каналы в Белоруссии подогревалась протестная активность. Nexta была крупнейшим из них, при этом его создателей активно поддерживали Польша и Литва. Протасевич и летел после отпуска в Вильнюс, где всё последнее время скрывался от белорусских правоохранителей.

Посадка самолета в Минске дала возможность Протасевича задержать, что и было сделано. Государственное телевидение Белоруссии заявило, что милиция узнала о блогере благодаря фото, опубликованному в одном из телеграм-каналов. Изображением неосторожно поделилась подруга Протасевича.

Она тоже в Литву не вернулась. Хотя самолёт с остальными пассажирами уже прилетел из Минска в Вильнюс. По мнению противников Лукашенко, речь идёт о спланированной операции.

Глава Еврокомиссии назвала неприемлемым инцидент с самолетом в Минске. Жёсткой реакцией и даже санкциями грозят Берлин, Париж и Лондон. Но впереди всех - Варшава и Вильнюс. Премьер-министр Польши заявил, что нужно уже в понедельник обсудить немедленные санкции против Минска.

В Литве возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна. Власти страны требуют больше не допускать самолеты ЕС в воздушное пространство Белоруссии.

В литовских СМИ прямо пишут, что история не знает подобных случаев в авиации. Поэтому Белоруссию нужно наказать - однако на деле подобные посадки уже были. В 2016-м Украина под угрозой применения истребителей посадила белорусский борт, с него в Киеве сняли одного пассажира - гражданина Армении. В 2012-м Турция при помощи военного F-16 вынудила сесть в Анкаре сирийский гражданский самолет из-за подозрений в перевозке оружия.

Но самый яркий случай произошёл в Австрии в 2013-м. Посадили и обыскали борт президента Боливии, который летел из Москвы. Задержать пытались Эдварда Сноудена, который якобы мог лететь в этом самолёте.

"Понятно, что там главный заказчик был Соединённые Штаты Америки, а кто же против них введет санкции. То, что позволено Вашингтону, вряд ли можно Минску. Хотя Минск в данном случае не выходил за пределы дипломатических возможностей. Я думаю ссылаться на другие примеры бессмысленно. Минск за это попытаются наказать. Максимально жёстко", - рассказал ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский.

Белорусские оппозиционеры заявляют, что создателю "Нехты" грозит смертная казнь. Однако на деле - до 15 лет лишения свободы. Сейчас Протасевича обвиняют в разжигании вражды или розни и организации массовых беспорядков.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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