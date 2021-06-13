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Тополиный пух стал причиной серьёзного пожара в Екатеринбурге

10:22
  • воскресенье
  • 13 июня 2021

Пожарные долго боролись с огнём

Утром 13 июня в Екатеринбурге загорелись частные дома.  Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Два строения отстоять не удалось. Прибывшие на место расчёты не допустили распространения огня на соседние участки.

Тушение осложнили покрышки возле одного из домов, тополиный пух и большое количество мусора. На место происшествия прибыла карета скорой помощи. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются, сообщает "ТВ Центр".

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