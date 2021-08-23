В России утвердили концепцию по развитию электротранспорта

За машинами, которые работают на экологичных силовых агрегатах, будущее

Правительство утвердило комплексную программу ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края. В понедельник об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, программа нацелена на масштабную инвестиционную деятельность. Ее реализация позволит привлечь свыше одного триллиона рублей частных инвестиций и создать в регионе более 50 тысяч новых рабочих мест. В первую очередь, в лесопромышленном комплексе и аграрном секторе.

В планах также повышение пропускной способности БАМа и Транссиба. Приоритетом же станет обновление социальной инфраструктуры. Будут построены фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, чтобы медпомощь стала более доступной для людей.

Кроме того, правительство утвердило Концепцию по развитию электрического автомобильного транспорта в стране на ближайшие десять лет, сообщает "ТВ Центр".

"Очевидно, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, – будущее. И нам нужно также активно развивать это направление. Тем более, что целый ряд компетенций в стране уже есть. Рассчитываем, что реализация заложенных в концепцию идей и решений позволит сформировать собственную индустрию по выпуску электромобилей. Привлечь частные инвестиции и создать около 40 тысяч высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке – от электрохимии до производства автотранспорта на электротяге", - отметил Мишустин.

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