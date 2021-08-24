Зеленского довели до слез (видео)

Это произошло во время парада ко Дню независимости

Президента Украины Владимира Зеленского растрогало театрализованное представление по случаю 30-летия независимости Украины.

В центре Киева разыграли сцены, символизирующие историю Украины. Каждую из них проходила маленькая девочка с букетом полевых цветов. Затем она подбежала к военному и крепко его обняла.

Зеленский не смог сдержать эмоций, наблюдая за происходящим. Операторы запечатлели момент, как глава государства смахнул слезу.

24 августа Украина празднует День независимости. По случаю 30-летия в Киеве пройдет военный парад.

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