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Зеленского довели до слез (видео)

12:42
  • вторник
  • 24 августа 2021

Это произошло во время парада ко Дню независимости

Президента Украины Владимира Зеленского растрогало театрализованное представление по случаю 30-летия независимости Украины.
30 лет в поисках себя: Украина отмечает юбилей независимости

В центре Киева разыграли сцены, символизирующие историю Украины. Каждую из них проходила маленькая девочка с букетом полевых цветов. Затем она подбежала к военному и крепко его обняла.

Зеленский не смог сдержать эмоций, наблюдая за происходящим. Операторы запечатлели момент, как глава государства смахнул слезу.

24 августа Украина празднует День независимости. По случаю 30-летия в Киеве пройдет военный парад.  

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