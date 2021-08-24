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Путин заявил о возможности впервые в истории России решить жилищный вопрос

22:26
  • вторник
  • 24 августа 2021

Президент встретился с главой корпорации "ДОМ.РФ"

В России впервые за всю историю есть возможность в целом решить жилищный вопрос. Во вторник об этом заявил Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой корпорации "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.
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Президент отметил, что этот финансовый институт является ключевым звеном для достижения национальных целей развития в такой важной области, как жилищная сфера.

Мутко рассказал о том, как корпорация, в частности, решает проблемы обманутых дольщиков. По его словам, в 14 регионах страны введены в строй 135 домов, которые были не достроены из-за банкротства застройщика Су-155. Более 30 тысяч человек получили ключи от новых квартир, сообщает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул, что здесь предстоит решить еще много задач, и государство должно обеспечить правовую безопасность граждан в сфере приобретения жилья.

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