В четверг в Москву придут дожди и грозы

Солнца не ожидается

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в четверг москвичей ожидает дождливая погода.

"Завтра в Москве будет ложбинная, циклоническая циркуляция, потому будет облачно и дождь. Наиболее заметный дождь прогнозируется в ночь на четверг, будут даже условия для грозовой деятельности", - цитирует метеоролога ТАСС.

Он уточнил, что солнца в четверг не будет. Максимальная температура воздуха днем составит 19-21 градус выше нуля.

В Подмосковье же дожди начнутся уже во второй половине среды.

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