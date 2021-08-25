Речной трамвай в Южном Тушине пользуется популярностью у жителей

Им воспользовались тысячи пассажиров

В Южном Тушине начал курсировать речной трамвай. Он не работал здесь почти 15 лет. Возобновить сообщение помогла реставрация Северного речного вокзала. Более того, город готовится к запуску ещё нескольких маршрутов.

Приплыть на трамвайчике из Южного Тушино к причалу Северного речного вокзала Наталия Самолетова любила, когда маленькими были еще её собственные дети. А сегодня тем же маршрутом она наконец-то смогла отправиться уже вместе с внуком.

К концу 2000-х из-за плохого состояния причалов от речного маршрута через Канал им. Москвы отказались. С тех пор добраться на другой берег можно было только в объезд, что занимало больше часа на наземном транспорте и столько же на метро. После того, как Речной вокзал и всю прибрежную инфраструктуру привели в порядок, излюбленный маршрут вернули москвичам.

"Это исторический маршрут. Он действовал ещё со времен Советского союза. Первое упоминание о нём мы нашли ещё в 1947 году. Сам маршрут, начиная с семи часов утра, начинается с Северного речного вокзала. Каждый час мы отправляемся с Северного речного вокзала. Каждые полчаса мы отправляемся с причала Захарково", - рассказал директор службы эксплуатации и развития речного транспорта ГУП "Мосгортранс" Сергей Ромазанов.

Проезд в одну сторону для пассажиров речного трамвайного маршрута обойдётся всего в 42 рубля. Оплатить их можно по "Тройке" у входа на борт или любым другим способом в кассе на набережной.

На своем маршруте теплоход огибает небольшую дугу, так чтобы во время поездки можно было бы полюбоваться и речным вокзалом, и соседними причалами. Но на всё у пассажиров минут 10-15. Ровно столько потребуется, чтобы добраться до другого берега.

Только за первую неделю работы возобновленным речным маршрутом воспользовались более 6000 москвичей. Если в будущем пассажиропоток увеличится, в "Мосгортрансе" не исключают введения на переправе дополнительных судов.

Попасть на другую сторону Канала имени Москвы по воде пока можно вплоть до окончания сезона летней навигации. Но скоро речные пассажирские перевозки в столице планируют сделать круглогодичными. Инновационные электросуда, разработка которых сейчас ведется, смогут курсировать между районами города по его водным артериям и зимой.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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