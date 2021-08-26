ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Момент взрыва в аэропорту Кабула попал на видео

18:16
  • четверг
  • 26 августа 2021

Сообщается о полусотне раненых

Камеры наружного наблюдения засняли момент взрыва возле северных ворот аэропорта Кабула. На кадрах видно, как над городом поднимаются клубы дыма и пыли. Сообщается, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 13 человек

Информацию о взрыве в районе аэропорта столицы Афганистана ранее подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Как стало известно, жертвами террористической атаки стали не менее 13 человек, в числе погибших – дети.

Ранены, по разным данным, от 15 до 50 человек. Известно, что ранения получили трое американских военных, передает TVC.RU.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Теракт в аэропорту Кабула
Теракт в аэропорту Кабула
Теракт в аэропорту Кабула
Теракт в аэропорту Кабула
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.