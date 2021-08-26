Момент взрыва в аэропорту Кабула попал на видео

Сообщается о полусотне раненых

Камеры наружного наблюдения засняли момент взрыва возле северных ворот аэропорта Кабула. На кадрах видно, как над городом поднимаются клубы дыма и пыли. Сообщается, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Информацию о взрыве в районе аэропорта столицы Афганистана ранее подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Как стало известно, жертвами террористической атаки стали не менее 13 человек, в числе погибших – дети.

Ранены, по разным данным, от 15 до 50 человек. Известно, что ранения получили трое американских военных, передает TVC.RU.

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