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Еще несколько взрывов прогремело в Кабуле

21:35
  • четверг
  • 26 августа 2021

Число жертв теракта достигло 60

Третий за вечер 26 августа взрыв прогремел в Кабуле, передает турецкий телеканал ТРТ. Число жертв теракта возле аэропорта афганской столицы превысило 60 человек.
Момент взрыва в аэропорту Кабула попал на видео

Как сообщили журналистам в Минздраве Афганистана, пострадали в результате взрывов более 150 человек, погибли более шести десятков. В числе погибших – не менее 10 американских военнослужащих, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на чиновников в США.

Как сообщалось ранее, два взрыва прогремели 26 августа у аэропорта Кабула. В одном случае взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, в другом – взорвался заминированный автомобиль.

Взрывы прогремели неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. В МИД России сообщили, что россиян во время терактов в аэропорту Кабула в этом районе не было. Позже телеканал Al Arabiya сообщил, что еще два взрыва прогремели в окрестностях афганской столицы.

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