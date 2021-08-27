Россия призвала извлечь урок из ситуации в Афганистане

В аэропорту Кабула до сих пор напряженая обстановка

Россия осуждает теракты в Кабуле и выражает соболезнования семьям погибших. Об этом в пятницу заявил глава нашего МИД. Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова работать со всеми странами над нормализацией ситуации в Афганистане. После серии взрывов у аэропорта в Кабуле усилены меры безопасности. Но и сегодня у воздушной гавани вновь звучат выстрелы. По последним данным, жертвами терактов стали более 170 человек. Свыше тысячи пострадали.

Это хуже, чем Сайгон. Страшнее, чем Бенгази, пишут сейчас американские СМИ. Самая продолжительная в истории США война заканчивается так же, как началась - оплакиванием жертв кровавой террористической атаки.

"Всем тем, кто причастен к этой атаке, как и тем, кто желает Америке зла, знайте: мы не забудем, мы не простим, мы выследим вас и заставим заплатить за это. Я буду защищать американские интересы и интересы американского народа всеми доступными способами", - заявил Байден.

Восемь часов Джо Байден собирался с мыслями, чтобы произнести эти слова перед телекамерами. Осунувшийся, с опущенной головой. Он то и дело тяжело вздыхает и как будто пытается спрятаться от критики.

Чтобы хоть как-то оградить от нее президента, вопросы на этой пресс-конференции должны были задавать только журналисты, одобренные пресс-службой Белого дома. Но Байден решает дать слово корреспонденту Fox News. Который, наконец, формулирует то, что буквально висит в воздухе: "Берете ли вы на себя ответственность за случившееся в последние две недели?"

"Да. Я несу полную ответственность за все, что происходит. Но вот в чем дело. Вы, как и я, знаете, что прошлый президент договорился с "Талибаном" (организация запрещена в России), что выведет всех солдат из Афганистана до 1 мая. Это было год назад. И у меня была только одна альтернатива: отправить еще больше наших солдат, чтобы сражаться в войне, которой мы не хотели", - заявил Байден.

Прямо во время выступления приходит новость о том, что число погибших при взрывах в Кабуле американцев вырастает до 13: военный медик и 12 морпехов. Именно они досматривали смертника на пропускном пункте кабульского аэропорта. При этом террорист каким-то образом прошел через внешний периметр безопасности, за который отвечают талибы.

"Очевидно, раз они смогли добраться до морских пехотинцев на досмотре, у входа на базу, значит, где-то есть сбой. Это урок для нас. Угроза, исходящая от ИГ ("Исламское государство" - организация запрещена в России), чрезвычайно реальна. Мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к этим атакам. Это включает в себя обращение к талибам, которые фактически обеспечивают внешний кордон безопасности вокруг аэродрома, чтобы они знали, что мы ожидаем от них защиты", - сообщил начальник Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи.

Именно так. Помощи и защиты Вашингтон просит у того, кого все последние 20 лет называл врагом. Американские генералы, еще недавно отдававшие приказ о бомбардировках талибов, теперь делятся с представителями запрещенной в России организации разведданными. И даже называют их "наши афганские союзники".

"Талибан (запрещен в России) - это не та группа, которой мы доверяем. Они не наши друзья. Мы никогда этого не говорили. Но реальность в том, что они контролируют значительную часть Афганистана. И на сегодняшний день, благодаря координации с ними, мы смогли вывезти более 104 000 человек. И эта координация необходима для продолжения эвакуации", - заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Которую Вашингтон любой ценой намерен завершить к 31 августа. Уже после теракта в Кабуле до поздней ночи слышались взрывы. Это американские военные уничтожали оружие и технику, которую вынуждены оставить в Афганистане. Однако большая ее часть уже перешла "Талибану". И кто знает, не окажется ли оно потом в руках боевиков из запрещенного в России "Исламского государства". Которое уже взяло на себя ответственность за теракт.

"Это будет Мекка для всякого рода радикалов, фундаменталистов, террористов и так далее и тому подобное. И это уже такая серьезная проблема для всего международного сообщества. Потому что границами Афганистана вот эти новоявленные террористические группировки точно совершенно не ограничатся", - рассуждает Николай Топорнин.

И это результат 20-летней войны, в которой США и вместе с союзниками по НАТО потеряли тысячи солдат и на которую потратили триллионы долларов из бюджета.

Россия выражает соболезнования всем семьям погибших - а это уже более сотни человек - и, вместе с тем, как отметил глава нашего МИД, призывает западных политиков наконец посмотреть правде в глаза.

"Все-таки урок надо извлекать. После Ирака, после Ливии. А теперь после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей - они весьма взрывоопасны. Я очень надеюсь, что уж с третьего раза можно будет такой вывод все-таки закрепить в сознании политиков, которые просматривают дальнейшие действия на чужих просторах", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Ряд видных республиканцев, включая бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, заявили, что Байден не способен управлять страной и потребовали его немедленной отставки. А Дональд Трамп даже записал видеообращение. Стоя на фоне американских флагов, словно действующий глава государства.

"Этой трагедии не должно было случиться, и ее бы не было, будь я вашим президентом", - отметил он.

Впрочем, шансов на это у Трампа сейчас нет. Но и у нынешнего хозяина Белого дома уже сейчас тает надежда на переизбрание. По данным опросов, действия президента по выводу войск из Афганистана не одобряют две трети граждан США. Рейтинг Байдена снижается ежедневно.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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