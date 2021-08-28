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В ярославской больнице произошел пожар

09:49
  • суббота
  • 28 августа 2021

Подробности инцидента устанавливаются

Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств пожара в больнице Ярославля. Огонь вспыхнул поздно вечером в отделении с ковид-пациентами.

Из-за сильного задымления автоматически отключилось электричество. Прекратили подачу кислорода и аппараты ИВЛ. Однако их работу быстро восстановили, и всех людей удалось спасти, сообщает "ТВ Центр".

В момент пожара из здания были эвакуированы более 70 человек. Восьмерых пациентов из реанимации пришлось перевезти в другую больницу. Погиб один, но, по словам врачей, его смерть не связана с возгоранием. Сейчас все отделения больницы работают в штатном режиме.

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