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США нанесли авиаудар по боевику ИГ в Афганистане

11:39
  • суббота
  • 28 августа 2021

Число жертв двойного теракта в Кабуле растет

США нанесли авиаудар с беспилотника по территории восточного Афганистана. Как утверждают в командовании вооружённых сил, в ходе спецоперации был уничтожен террорист, который организовывал нападения. Таким образом американские военные отчитались о выполнении приказа Джо Байдена. Число жертв атак в Кабуле растёт. Большинство стран уже вывезли своих граждан из республики, а у США на эвакуацию остаётся всё меньше времени.
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Число жертв двойного теракта в Кабуле возросло почти до 200 человек. Обстановка в городе напряженная. Дорога в аэропорт хоть и перекрыта запрещенным в России "Талибаном", но тысячи афганцев вновь и вновь пытаются проникнуть внутрь и каким-то чудом покинуть страну. Другие жители собираются у больниц и ждут новостей о раненых родственниках.

В США пытаются сделать хоть что-то, дабы оправдаться за случившееся. В Пентагоне сообщили о ликвидации боевика "Исламского государства" (организация запрещена в России). Удар нанесли с помощью беспилотника. Террорист якобы планировал очередную атаку на территории Афганистана. Будут и другие попытки, заявляет пресс-секретарь Белого дома.

"Специалисты по национальной безопасности сообщили, что вероятна еще одна террористическая атака в Кабуле. Наши силы принимают максимальные меры по защите аэропорта и прилегающих районов. Угроза существует, она активна. Наши войска все еще в опасности. И так будет каждый день, пока они там", - сообщила Джейн Псаки.

При этом американцы уже подумывают продлить присутствие своих граждан в Афганистане. И даже обсуждают с союзниками вопрос признания талибов правительством страны. Тех самых талибов, против которых воевали долгих 20 лет. Теперь посольство США может продолжить работу в Кабуле.

"В частном порядке мы слышали от талибов то же, что они говорят публично. Они хотят, чтобы посольства оставались открытыми. В наших коммуникациях они ясно дали понять нам, что хотели бы сохранения американского дипломатического присутствия. Но в конечном счете, разумеется, это решать не "Талибану" (запрещен в России). Каждой стране во всем мире необходимо будет принять суверенное решение", - заявил официальный представитель Госдепартамента США  Нед Прайс.

Впрочем, пока позиция большинства других стран однозначна. Задерживаться в Афганистане явно не в их планах, особенно после заявлений США о том, что с сентября международный аэропорт Кабула окончательно перейдет под управление талибов. Афганистан уже покинул последний самолет с итальянскими военными. Немецкий контингент также улетел. На родину вернулись и французские дипломаты. Министерство обороны республики объявило, что эвакуация завершена. А правительство Великобритании дошло до того, что занимается уже эвакуацией собак и кошек. Для этого организуют специальный чартерный рейс.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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