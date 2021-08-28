На границе Белоруссии и ЕС растет напряженность из-за мигрантов

Польша задумались полностью пересмотреть миграционную политику

Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов - в десятки раз по сравнению с прошлым годом. Методы для борьбы с кризисом применяют жестокие - разгоняют беженцев с помощью служебных собак. Как это сочетается с европейскими ценностями и лозунгами о защите прав человека?

Краткая инструкция от литовских пограничников по оперативному разрешению миграционного кризиса. Служебная собака вмиг распугала всех желающих просить убежища в Евросоюзе. Беженцы вновь оттеснены к границе с Белоруссией.

Власти ещё одного европейского государства-гаранта свобод и прав человека - Польши - продолжают наматывать вдоль своей границы с Белоруссией ряды колючей проволоки. Там импровизированный палаточный лагерь уже насчитывает больше трёх тысяч постояльцев.

За них уже вступился Европейский суд по правам человека, попросив незамедлительно предоставить беженцам гуманитарную помощь. Но, кажется, эти требования официальная Варшава не услышала. Зато инициировала новые санкции в отношении Минска. Как это поможет разрешить миграционный кризис - не очень понятно.

Строительство забора на данном этапе - не единственное решение. В стране всерьёз задумались полностью пересмотреть миграционную политику. Новые законы должны упростить процесс депортации мигрантов и упразднить обязанность предоставления убежища для многих категорий граждан. Позиция, мягко сказать, противоречит сразу нескольким пунктам европейской конвенции о статусе беженцев.

"Имеет ли право Польша на суверенную миграционную политику? Конечно, только с двумя условиями. Первое: она должна соответствовать международным обязательствам, взятым на себя Варшавой. Второе: она не должна противоречить тем нравоучительным установкам, которые польские государственные деятели позволяют себе в отношении суверенных государств. Или наоборот: Варшава живёт, как хочет, и прекращает поучать кого бы то ни было, как жить им", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Раздавать советы другим, как вести внутреннюю политику, у Польши пока однозначно получается лучше. На деле же выясняется, что заявлять о приверженности европейским ценностям и выполнять их на практике - абсолютно разные вещи.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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