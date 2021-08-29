Российские дипломаты спасли мемориал в Латвии от вандалов

В городе Мадона демонтируют памятник советскому генералу Николаю Якунину

Одна из новостей недели заставила вспомнить давно подзабытый факт. В 1935 в Риге был воздвигнут монумент Свободе – в честь борцов за независимость Латвии. Спустя пять лет – после того, как Латвия стала советской республикой, обсуждался вопрос о демонтаже монумента – ведь памятник, понятно, был политически очень неудобен новой власти. Но он остался на месте. Власть прислушалась к великому скульптору Вере Мухиной и ее коллегам и оставила его в покое. Памятник до сих пор одно из украшений латвийской столицы. А в этот четверг в центре латышского города Мадона был демонтирован памятник на могиле генералу Николаю Якунину, который погиб, освобождая от нацистов латвийскую землю и был в ней похоронен. Теперь его прах эксгумируют и перенесут на воинское кладбище. Местные власти и местные националисты добивались этого не один год. И ясно дали понять – если не получат согласия посольства России на перенос захоронения, то займутся им, и займутся по-своему.

В течение нескольких дней останки героя Советского Союза, который погиб в 1944 году, освобождая Латвийскую ССР, перевезут из центра города Мадона на ближайшее кладбище. Туда, где раньше находился ансамбль с обелиском Победы и Вечным огнем. Сегодня просто – братские могилы. Здесь же, по соседству с детской гимназией, захоронению просто не место, спохватились латвийские неонацисты спустя 77 лет. Чего доброго ещё школьники начнут задавать вопросы: почему так дорога память о тех, кого сегодня в стране называют советскими оккупантами. Хотя ещё несколько десятилетий назад всё было совсем иначе.

"Дополнительно могли бы сообщить, что находящаяся в настоящее время на территории школы могила заслуженного советского командира ранее действительно была местом, достойным упокоения героя, там принимали в пионеры, учили детей ценить вклад, в том числе и их родителей, и дедов, в Победу над нацизмом", - сообщили в посольстве России в Латвии.

Вот только теперь эта победа никак не согласуется с антироссийской повесткой современной Латвии. В постановлении Мадонского самоуправления так и написано: прежнее "место захоронения противоречит политико-идеологическим установкам". Однако надо признать, впервые за долгое время процедура переноса мемориала проходит в полном соответствии с международными договоренностями. В 2007-м Россия и Латвия постановили: осуществлять перезахоронения можно, но лишь при согласии второй стороны. И российское посольство в Риге такое согласие дало. Разумеется, на определённых условиях:

"Процедура эксгумации будет проводиться в присутствии представителей Посольства России в Латвии и компетентных латвийских структур. Захоронение останков на советском воинском кладбище в г.Мадона будет сопровождаться торжественно-траурной церемонией".

По сути, это и есть дипломатия в действии. Единственно разумный способ уберечь советский мемориал от глумления и бесчинств вандалов. Нетрудно представить, что было бы с могилой генерал-майора Якунина, если бы российское посольство не пошло на компромисс. Варвары, укравшие в феврале этого года советское орудие с братского захоронения в городе Екабпилс, до сих пор остаются безнаказанными. А в соседней Эстонии даже спустя 14 лет помнят, как тысячи жителей Таллина вышли на защиту "Бронзового солдата". Но не защитили. Десятки пострадавших и один погибший — итог той ночи.

В Латвии обошлись без жертв и насилия: всё согласно протоколу. Однако важно понимать, что любую, даже самую разумную уступку страны русофобского пояса способны принять за слабость. Перенос могилы генерал-майора Якунина явно воодушевил латышских националистов. На очереди, судя по всему, рижский парк Победы. Глава комиссии по иностранным делам Сейма уже назвал расположенный там памятник Освободителям "незаконным" строением. Снести его нельзя, зато, предложил Рихард Колс, можно превратить в "мемориал памяти жертв тоталитарных режимов". А точнее, режима понятно какого.

"Они трактуют эту ситуацию так: мы показали свою силу лукавством и другими действиями, в том числе насильственными, уничтожая советские памятники. Вслед за этим и другие самоуправления начнут просить и требовать перенести могилы советских воинов", - рассказал историк, руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симендей.

В этом можно не сомневаться. Ведь зачастую сами власти становятся инициаторами переноса и сноса мемориалов. В Польше уже давно действует закон "О запрете пропаганды коммунизма". Согласно нему, демонтажу подлежат практически все советские памятники, кроме тех, что стоят на могилах солдат. Но и они регулярно становятся холстом для художеств вандалов-нацистов.

Осквернениям не раз подвергался памятник маршалу Коневу в Чехии. В конце концов, под прикрытием карантина мемориал разобрали и унесли. Один из представителей городских властей тогда цинично пошутил, мол, у него же не было медицинской маски. Войну с советским прошлым неустанно ведут Украина, Литва, Эстония. Последняя, например, уже давно предлагает восстановить памятник легионерам дивизии "Ваффен-СС".

"Происходит самая наглая героизация военных нацистских преступников. В прошлом году на главном латвийском канале вышел многосерийный художественный фильм, с большим бюджетом сделанный. Называется он "Красный лес", где главными героями являются выходцы из германских спецподразделений – латыши, которые работали и на британскую разведку после окончания войны, против Советского Союза. Вот это герои, которые есть", - говорит Владимир Симендей.

И в этой ситуации крайне важно выработать правильную линию поведения. Задача России – сохранить не только собственное лицо, но и память о советском подвиге. Не позволить оголтелым русофобам перечеркнуть краской ту историю, которую наши предки писали кровью. Но сделать это посредством одних только нот протеста или уступок невозможно. А значит, российским дипломатам предстоит разыграть ещё не одну партию, сражаясь за правду и уважение к народному подвигу.

Анна Пешехонова, "В центре событий", "ТВ Центр".

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