"ТВ Центр" покажет дебаты кандидатов на выборы

Они будут идти с понедельника по четверг, в 17:00

Рассказать избирателям о предвыборной программе, идеях и предложениях кандидатам на выборах помогут дебаты. Первые прошли в минувшую пятницу. Центризбирком ранее провёл жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени среди партий.

Ролики будут транслировать на федеральных каналах с 21 августа по 16 сентября. В общей сложности каждое политическое объединение получит по 14 часов бесплатного эфирного времени. Половина из которого отводится как раз на проведение дебатов.

На канале "ТВ Центр" они начнутся уже в понедельник, 30 августа, и будут идти три недели - с понедельника по четверг, в 17:00.

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