Число погибших в результате удара США в Кабуле возросло до девяти

В Пентагоне поспешили заявить, что жертв среди гражданского населения нет

Число погибших после удара американцев по жилому кварталу столицы Афганистана, по уточненным данным, достигло 9, среди них 6 детей. Ракетой с беспилотника таким образом военные США решили ликвидировать радикала, который, по их данным, планировал совершить теракт в районе аэропорта. Цель в жилом секторе города их не остановила.

В первые минуты после взрыва афганские СМИ пишут, что это очередной теракт, о котором предупреждали. Западные информагентства заявляют о ракете, что в итоге оказывается правдой. По жилому сектору в одном из районов близ аэропорта Кабула нанёс удар американский беспилотник.

Как заявили в американском военном командовании, целью был автомобиль, с помощью которого боевики планировали совершить очередной теракт в воздушной гавани афганской столицы. Но в результате взрыва оказался поврежден и жилой дом. Удалось ликвидировать кого-то из радикалов или нет - пока неизвестно. Впрочем, сопутствующие потери американцев никогда особенно не волновали. И они, безусловно, будут и в будущем, учитывая, что Байден уже отдал приказ проводить подобного рода атаки в Афганистане без согласования с Белым домом.

"В своём заявлении президент сообщил, что этот удар был далеко не последним. Мы продолжим преследовать тех, кто замешан в этом чудовищном теракте, и привлечём их к ответственности. Ситуация остаётся крайне опасной, а угроза терактов в аэропорту по-прежнему высока", - рассказал корреспондент CNN в Белом доме Джон Харвуд.

Впрочем, это не мешает западным странам эвакуировать из Афганистана своих граждан и военных. Самолеты НАТО один за другим взмывают в небо. Потому как сроки поджимают. "Талибан"(организация запрещена в России) дал американцам и их союзникам время до 31 августа. Покинуть страну вместе с ними по-прежнему рассчитывают и многие афганцы. Хотя их ряды, конечно, заметно поредели. А у тех, кто еще находится у аэропорта, надежду сменяет разочарование.

"Мы испробовали все варианты, потому что наши жизни в опасности. Но ни американцы, ни представители других стран нас не взяли, хотя они обязаны нас спасти. Мы должны покинуть Афганистан", - говорит гражданка Афганистана Санобар Парса.

Но шансов на это у них практически нет. Нужное количество афганцев, для красивой картинки в СМИ, США и их союзники уже вывезли, бросив остальных на произвол судьбы. А тех, кто улетел, американцы отвезли не в США, а высадили в Албании и Уганде. Так же поступили и британцы, которые уже отрапортовали о завершении эвакуации.

В итоге тем, кто остался, теперь грозит реальная опасность. Новые афганские власти, конечно, не проявляют особой кровожадности. Но это лишь пока. Стало известно, что в страну вернулся лидер радикального крыла "Талибана" (запрещен в России). И это на фоне новостей из провинции Кандагар, где на телевидении и радио запретили музыку и женщин-телеведущих. Также стало известно, что талибы расправились с известным афганским музыкантом Фавадом Андараби. Об этом в соцсетях сообщил бывший глава МВД республики.

Напряженной обстановка остается и в районе Панджшерского ущелья. Этот регион единственный в Афганистане, который не подчинился талибам. Впрочем, пока на обострение они не идут, ограничившись отключением этой провинции от интернета.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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