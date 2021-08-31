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Власти Москвы рассказали, при каких условиях возможна дистанционка в школах

15:05
  • вторник
  • 31 августа 2021

Для этого необходимо заявление от родителей

Учебный год в Москве начнется в очной форме. Однако во всех школах будут соблюдаться меры по защите от коронавируса. В частности, на входе будет термометрия, уроки у параллелей сделают в разное время, чтобы развести потоки учеников.
Московским школьникам не нужно сдавать ПЦР-тест перед 1 сентября

В таком же формате будет работать и столовая. При этом ПЦР-тесты ученикам сдавать не надо, но с признаками ОРВИ в здание не пустят. Что же касается дистанционного обучения, то такой формат возможен, сообщает "ТВ Центр".

"Только если все родители в классе единодушно напишут заявление на имя директора, что они хотят учиться не в очном формате, а дистанционно, такой формат по решению школы может быть для них организован. Если же кто-то в классе из детей заболел, то весь класс уходит на карантин и благодаря развитой системе ВКС в МЭШе больше образовательный процесс не будет прерываться, класс весь период карантина будет обучаться в дистанционном формате, не теряя, по сути дела, время", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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