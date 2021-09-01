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Вступили в силу изменения в законах: как изменится жизнь россиян с 1 сентября

08:19
  • среда
  • 01 сентября 2021

Изменения затронут многие сферы жизни

Ряд важных нововведений вступил в силу сегодня. Теперь больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно будет оплачиваться в размере ста процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа. Эта мера вводится по инициативе президента.
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Кроме того, стартует "гаражная амнистия". Она позволяет в упрощенном порядке зарегистрировать бокс и землю под ним при условии, что строение было возведено до 30 декабря 2004 года.

И  еще одно изменение касается автомобилистов. Теперь штрафы ГИБДД, выписанные при помощи камер фото- и видеофиксации, водители могут обжаловать онлайн - через портал Госуслуг или сайт суда. Ранее необходимо было отправлять письмо или лично посещать Госавтоинспекцию.

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