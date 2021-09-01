В Евросоюзе назвали ситуацию в Афганистане "явным поражением Запада"

Свою оценку событиям дал глава дипломатии ЕС

Явным поражением Запада назвал поспешный вывод американских войск и успехи талибов в Афганистане Жозеп Боррель. Однако оценка главы европейской дипломатии в корне расходится с мнением президента США. В своём обращении к нации Джо Байден назвал своё решение о прекращении афганской миссии правильным и "мудрым". Не сообщив при этом, что делать оставленным в стране американским гражданам и мирным жителям, которые боятся выходить на улицу.

Гудки автомобилей и беспорядочная стрельба в воздух. Так талибы отмечают уход американцев в Кандагаре. И похожая картина по всему Афганистану. Впрочем, праздновать на улицы вышли в основном люди с оружием. Простые афганцы сейчас предпочитают сидеть по домам, особенно в темное время. Надеяться им теперь придется только на себя и ждать, как будут действовать новые власти.

Ждать реакции своих властей пришлось и американцам. Президент Байден обратился к нации лишь сутки спустя после вывода войск. Всю операцию он назвал невероятно успешной. Словно и не было хаоса в аэропорту Кабула, погибших американских военных. А как теперь выясняется, и мирных афганских граждан. А сколько еще американцев остались в Афганистане, Госдепартамент не может сказать до сих пор. Но сейчас куда важнее уже новые цели.

"Нам надо учиться на своих ошибках. И решение по Афганистану касается не только Афганистана. Это конец эры крупных военных операций с целью изменить другие страны. Я отказался продолжать войну в Афганистане, потому что она больше не отвечала коренным интересам США. Нам нужно сосредоточиться на новых вызовах, в том числе связанных с Россией и Китаем", - заявил Джо Байден.

Впрочем, есть еще один вызов - "Исламское государство" (организация запрещена в России). Боевики проводили американских солдат, устроив серию терактов в аэропорту. Теперь Байден грозит.

"Мы еще не закончили с вами. Как главнокомандующий, я твердо верю, что лучший путь к обеспечению нашей безопасности - это жесткая и целенаправленная стратегия в отношении террора в сегодняшних условиях, а не так, как это было 20 лет назад", - сказал он.

Байден фактически признал, что вся стратегия пребывания США в Афганистане была провальной. И каждый из последних четырёх американских президентов внёс в это свою лепту.

Сегодня без упоминания Афганистана не проходит ни одна международная встреча. В Париж приехал премьер-министр Нидерландов. Говорить начинают о двусторонних отношениях, но журналисты настойчиво спрашивают про Афганистан.

"Ситуация в Афганистане, безусловно, является важнейшим вопросом. Мы обсуждали его в течение лета, объединив усилия для решения наиболее неотложных гуманитарных проблем, координировали действия, как союзники и друзья, чтобы репатриировать наших граждан, а также афганцев, которых нужно защитить", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Звучит, конечно, благородно, но американские войска вышли, а граждане Европы остались. В британском МИДе сообщили, что вывезли 17 тысяч англичан. Но несколько сотен всё еще в Афганистане.

"Я обращаюсь к Борису Джонсону и министру иностранных дел: мы, граждане Великобритании еще здесь и ничего не знаем. Теперь случится может всякое, умоляю, пожалуйста, спасите нас", - говорит гражданин Великобритании Джавад.

Опасаться за свою жизнь у этих людей есть все основания. В Кабуле талибы устроили символические похороны ушедших иностранных войск. По улицам пронесли пустые - пока - гробы, укрытые флагами США и Великобритании.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram