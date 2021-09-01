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Зрители ТВЦ за сутки смогли собрать деньги на лечение Дамира Муртазинова

10:45
  • среда
  • 01 сентября 2021

У мальчика остеосаркома левой бедренной кости

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто откликнулся и помог Дамиру Муртазинову из Волгоградской области. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать всю необходимую сумму. У Дамира - остеосаркома левой бедренной кости. Раковые клетки уничтожили часть ноги. Врачи удалили пораженный участок, и сейчас ребенку срочно нужен эндопротез коленного сустава - это единственный способ сохранить ногу и даже жизнь. Лечение стоит больше двух миллионов рублей и теперь у семьи есть эти деньги.

Слова благодарности от родителей:

"Мы от всего сердца благодарим вас за помощь нашему сыну! Средства на эндопротез собраны, и это только ваша заслуга! Теперь Дамир сможет вернуться к активной и полноценной жизни, которая у него была до болезни! Впереди у ребенка сложная операция, но он обязательно со всем справится, ведь у него есть такая мощная поддержка в лице вас! Мы надеемся, что вмешательство пройдет успешно, сынок быстро восстановится и окончательно победит рак!"

У фонда много других подопечных, помощь которым нужна как можно скорее. У 8-летней Миланы Черкашиной - недифференцированная нейробластома забрюшинного пространства. Девочка прошла несколько курсов химиотерапии, лучевую терапию, операцию по удалению опухоли и трансплантацию костного мозга. А теперь ей требуется иммунная терапия зарубежным препаратом. Только один курс стоит почти 7 миллионов рублей. И без вашей помощи семье этих денег не собрать.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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Дамир Муртазинов
Дамир Муртазинов
Дамир Муртазинов
Дамир Муртазинов
Дамир Муртазинов
Дамир Муртазинов
Дамир Муртазинов
Дамир Муртазинов
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