В старинном доме на Малой Молчановке разгорелся скандал

Споры возникли вокруг ремонта

Жители в ужасе от ремонта, который провели их новые соседи. Те поставили современную входную дверь, при этом разрушив историческую лепнину и уникальную метлахскую плитку. На возмущения новосёлы не реагируют, а кто-то такие перемены и вовсе одобряет.

Огромная синяя стена, убогая китайская дверь. Среди красоты тихих арбатских переулков эта недавно появившаяся на доме инсталляция выглядит как вставной зуб.

Здание дореволюционное, построено в 1914 (1912) году. Это один из последних московских доходных домов. Его снимали в нескольких советских фильмах. Самый известный из них – военная драма "Офицеры".

Потрескавшаяся лепнина на потолке, грязные разводы на стенах и росписи, между дверьми сбита уникальная метлахская плитка. По прочности она не уступает керамограниту. Поэтому, несмотря на свой более чем вековой возраст, могла бы пролежать еще не одну сотню лет.

"Там находится квартира №3 и туда поселились новые люди. Осуществляют ремонт и в ходе ремонта залили этот исторический подъезд. В результате чего пострадали и лепнина оригинальная, первозданная, начала 20 века, и роспись", - рассказал житель района Павел Бутлин.

Новоселы пообещали всё исправить. И, не мудрствуя лукаво, отправили бригаду убирать историческое наследие. Жильцы возмутились, но их мнение проигнорировали. Говорят, даже запугали – на камеру они говорить побоялись.

Прошлогоднее фото дома. Двустворчатая дверь, верхнее и боковые окна с фасетными стеклами – это целая входная группа. И двух одинаковых, говорят эксперты, в центре Москвы не найти.

"Это то самое лицо города, которое формировалось на протяжении нескольких столетий. И это те мелкие детали, которые создают в городе ту самую атмосферу, московскую атмосферу. Как минимум у них должно было быть три согласования. Первое согласование – это собрание жильцов, которое решило провести ремонт, второе согласование – это управляющая компания и третье согласование – это Мосгорнаследие", - рассказала директор Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева Елизавета Лихачева.

Старший по дому утверждает: новоселы сделали доброе дело, дверь была старая и в любой момент могла рухнуть. А соседи якобы одобрили все перемены на общем собрании, что зафиксировано в протоколе.

Что за дверь появится в этом подъезде, кто ее реставрировал - опытные мастера или нанятые строители-умельцы - пока выяснить не удается. Новые жильцы этого подъезда, затеявшие ремонт, общаться ни с кем на эту тему не желают.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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