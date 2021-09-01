ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В старинном доме на Малой Молчановке разгорелся скандал

15:27
  • среда
  • 01 сентября 2021

Споры возникли вокруг ремонта

Жители в ужасе от ремонта, который провели их новые соседи. Те поставили современную входную дверь, при этом разрушив историческую лепнину и уникальную метлахскую плитку. На возмущения новосёлы не реагируют, а кто-то такие перемены и вовсе одобряет.
В особняке Абрикосовых реставраторы нашли уникальные витражи

Огромная синяя стена, убогая китайская дверь. Среди красоты тихих арбатских переулков эта недавно появившаяся на доме инсталляция выглядит как вставной зуб.

Здание дореволюционное, построено в 1914 (1912) году. Это один из последних московских доходных домов. Его снимали в нескольких советских фильмах. Самый известный из них – военная драма "Офицеры".

Потрескавшаяся лепнина на потолке, грязные разводы на стенах и росписи, между дверьми сбита уникальная метлахская плитка. По прочности она не уступает керамограниту. Поэтому, несмотря на свой более чем вековой возраст, могла бы пролежать еще не одну сотню лет.

"Там находится квартира №3 и туда поселились новые люди. Осуществляют ремонт и в ходе ремонта залили этот исторический подъезд. В результате чего пострадали и лепнина оригинальная, первозданная, начала 20 века, и роспись", - рассказал житель района Павел Бутлин.

Новоселы пообещали всё исправить. И, не мудрствуя лукаво, отправили бригаду убирать историческое наследие. Жильцы возмутились, но их мнение проигнорировали. Говорят, даже запугали – на камеру они говорить побоялись.

Прошлогоднее фото дома. Двустворчатая дверь, верхнее и боковые окна с фасетными стеклами – это целая входная группа. И двух одинаковых, говорят эксперты, в центре Москвы не найти.

"Это то самое лицо города, которое формировалось на протяжении нескольких столетий. И это те мелкие детали, которые создают в городе ту самую атмосферу, московскую атмосферу. Как минимум у них должно было быть три согласования. Первое согласование – это собрание жильцов, которое решило провести ремонт, второе согласование – это управляющая компания и третье согласование – это Мосгорнаследие", - рассказала директор Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева Елизавета Лихачева.

Старший по дому утверждает: новоселы сделали доброе дело, дверь была старая и в любой момент могла рухнуть. А соседи якобы одобрили все перемены на общем собрании, что зафиксировано в протоколе.

Что за дверь появится в этом подъезде, кто ее реставрировал - опытные мастера или нанятые строители-умельцы - пока выяснить не удается. Новые жильцы этого подъезда, затеявшие ремонт, общаться ни с кем на эту тему не желают.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Историческое здание на Малой Молчановке
Историческое здание на Малой Молчановке
Пропавшая дверь в историческом здании на Малой Молчановке
Пропавшая дверь в историческом здании на Малой Молчановке
Строители
Строители
Историческое здание на Малой Молчановке
Историческое здание на Малой Молчановке
Историческое здание на Малой Молчановке
Историческое здание на Малой Молчановке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.