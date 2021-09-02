Восточный экономический форум собрал более трех тысяч участников

Программа форума обширная

На острове Русский во Владивостоке в четверг стартовал Восточный экономический форум. Участие принимают более трех с половиной тысяч человек - причем не только очно, но и в удаленном формате. Что, впрочем, не мешает вести продуктивные дискуссии. А их в ближайшие дни будет немало - перспективы рынка труда, развитие Арктики, международное сотрудничество. Но главная тема - новые возможности Дальнего Востока, который буквально с порога радует гостей своим многообразием.

Здесь буквально всё вокруг наполнено национальным колоритом. Чукотка рассказывает о себе танцем. Павильон Магаданской области сверкает на солнце золотом. Ценный метал - главное богатство региона и здесь можно самому попробовать намыть самородок. Главное не перепутать место, где искать.

"Блестит - это пирит. Это спутник золота именной руды. Вообще его называют золотом дураков. Потому что люди незнающие видят, что блестит, и думают - это признак золота", - говорит участник форума.

Эта руда добывается в Забайкалье - проект, который за несколько лет реализован буквально в чистом поле. А уже сейчас Быстринский ГОК - крупнейшее предприятие региона, приносит в бюджет по 4 миллиарда рублей в год.

Но уже далеко не одними рудой, нефтью и газом зарабатывают регионы Дальнего Востока. Сахалин свой павильон построил в виде горнолыжного курорта. Можно здесь встретить и роботов - даже таких, что внешне похожи на человека.

Российские роботы с искусственным интеллектом уже работают в поликлиниках или банках. И экспортируются в 43 страны. Очередь за беспилотниками. По оценкам производителей, ещё два-три года, и такие вертолёты на Дальнем Востоке станут обыденностью.

В этом году Восточный экономический форум собрал более трех с половиной тысяч участников из России и 46 иностранных государств. Часть из них выходит на связь онлайн. Программа обширна - в том числе обсуждается развитие Арктики.

"Возможности, прежде всего, с новыми транспортными коридорами, транспортными технологиями, средствами, которые там появляются. С тем, что возникают новые конфигурации, новые связи между отдельными регионами. Редкая ситуация - есть шанс на успех для России и всего мира. И эти успехи друг другу не противоречат", - рассказал председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

И всё это только начало - Восточный экономический форум будет работать до 4 сентября.

Пётр Вершинин. Виктор Мальцев. Роман Борискин. Ольга Скрипникова. Сергей Дробышев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram