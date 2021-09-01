История России, интернет и мечты: что Путин рассказал школьникам

Президент провел встречу с призерами олимпиад и конкурсов

Актуальная мировая повестка, перспективы российского образования, профориентация молодежи. Серьезные вопросы, которые заботят не только взрослых, но и многих детей, были в среду в центре внимания Владимира Путина. Свою рабочую поездку во Владивосток президент начал со встречи со школьниками - призерами олимпиад и конкурсов. Это им предстоит строить будущее России и именно поэтому основное внимание глава государства уделил истории нашей страны.

Первое сентября более тысячи детей встречают на берегу Японского моря. Здесь во Всероссийском лагере "Океан" стартовала 11 смена, которая, конечно, учитывая начало учебного года, будет наполнена образовательными программами. Но днём здесь всё ещё плюс 25, а значит школьникам со всей страны доступен полноценный летний отдых.

"Океан" - один из крупнейших образовательных центров в России. Который называют дальневосточным "Артеком". Ежегодно он принимает около 16 тысяч детей. И благодаря вниманию президента лагерь расширяется и пополняет материальную базу. Владимир Путин посещает "Океан" в четвёртый раз.

Президент проводит в лагере открытый урок. Впрочем, сам он назвал это беседой, посвящённой истории.

"История - это не просто набор цифр имен и событий, а это фундамент всего гуманитарного знания. С ее помощью мы можем понять, как нам вести себя сегодня. Вот в нашей стране на протяжении 20 века дважды рассыпалась российская государственность. После 1917 года распалась империя, потеряли территории, а потом еще и Советский Союз развалился. А почему? Надо ведь все проанализировать", - говорит Путин.

Разговор заходит и о Великой Отечественной войне. Ведь это тоже важнейшая часть нашей истории.

"Если бы войну проиграли, мир был бы совершенно другим. В документах рейха прописано - часть населения России должны использоваться на работах, часть - за Урал, на север, а часть вообще уничтожить в газовых печках. Судьба русских была бы другой, нежели западных народов, порабощенных нацистами. Мы никогда не должны забывать об этом. И никогда не позволять всяким болтунам говорить, например, зачем надо было оборонять Ленинград, нужно было его сдать. Может, жертв было бы меньше, но вас бы тогда не было, тех, кто говорит об этом", - заявил Путин.

Дети с президентом согласны. В беседе они предложили проводить дебаты на уроках или создать интерактивные приложения к учебникам. В истории России много тех, на кого будут равняться потомки. И такой личностью может стать каждый, считает Владимир Путин. Главное - заниматься любимым делом. Тут же последовал вопрос от школьников - а о чём сам президент мечтал в детстве?

У президента спросили и о том, чего бы он хотел пожелать себе 16-летнему. Путин ответил: добиваться цели. Дети урок усвоили сразу. От президента школьники получили подарки на первое сентября - тонкие планшеты и фото для социальных сетей.

В разговоре с детьми президент говорил и о безопасности интернета. Ведь информация там может и навредить. Теперь крупнейшие российские интернет-платформы и создатели цифрового контента будут следить за качеством контента строже. При участии главы государства они взяли на себя добровольные обязательства по защите детей в цифровой сфере.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр", Владивосток.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram