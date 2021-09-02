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Мишустин провел лекцию для студентов и школьников

12:04
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Премьер отметил важность марафона "Новое знание"

Михаил Мишустин провёл лекцию для студентов и школьников в формате открытого урока в рамках второго просветительского марафона "Новое знание".
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Глава правительства рассказал о глобальных вызовах, с которыми сейчас сталкивается Россия и весь мир. В частности, о цифровизации и развитии современных технологий как фактора для качественных изменений во всех сферах жизни.

Сегодня мир переходит от производства к потреблению, и в этом контексте особую ценность представляет информация. Кроме того, Михаил Мишустин отметил важность самого марафона, сообщает "ТВ Центр".

"Новое знание" - уникальный востребованный проект, он проводится в объявленный президентом год науки и технологий, и уже привлёк очень большое количество людей, и миллионы людей с самыми разными интересами на сегодняшний день как смотрят лекции, так и их читают. Это неудивительно, потому что общество "Знание", которое воссоздано президентом, сегодня помогает развивать кругозор, открывать новое благодаря и лекциям, и мастер-классам, общение с экспертами, со специалистами", - отметил Мишустин.

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