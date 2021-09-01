Мишустин задал лицеистам сложную задачу

Премьер посетил Физтех-лицей в Московской области

В День знаний Михаил Мишустин посетил Физтех-лицей имени Петра Капицы в Подмосковье. Глава правительства осмотрел действующие и строящиеся учебные корпуса, сообщает "ТВ Центр".

По поручению президента в течение трёх лет на создание современного физико-математического кластера будет направлено свыше миллиарда рублей. В ближайшее время планируют завершить строительство кампуса и детского технопарка, а в новом корпусе смогут обучаться больше 400 человек.

Михаил Мишустин посетил один из уроков и предложил учащимся решить задачу. А после пообщался с лицеистами.

"Вы из года в год вместе со своими педагогами подтверждаете высочайший уровень образования, это, в первую очередь, результаты в учёбе и, конечно, результаты на олимпиадах, как всероссийских, так и международных олимпиадах. Я вам хочу пожелать, в первую очередь, смелости, изобретательности для того, чтобы вы свой творческий и профессиональный уже потенциал реализовали, вы получаете знания, чтобы менять мир к лучшему", - заявил Мишустин.

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