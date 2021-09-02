Китай ограничил доступ детей к онлайн-играм

По мнению психологов, только такие методы и способны сберечь здоровье нации

Настоящую войну подростковой интернет-зависимости объявили в Китае. Меры более чем радикальные. Время строго лимитировано. А игровые платформы обязаны проверять персональные данные.

Все это ради их же собственного блага. Чтобы общаться со сверстниками и успевать в школе, детям до 18 лет не нужно проводить больше трех часов в неделю за онлайн-играми. Такое решение китайских властей геймеры Поднебесной встретили ожидаемо без энтузиазма.

Лейтмотивом жестких ограничений стала забота о здоровье детей, тревога за их социализацию и расходы родителей. В Китае – свыше миллиарда пользователей интернета. И доля несовершеннолетних геймеров увеличивается с каждым годом. Отныне вечера пятницы, выходных и праздничных дней все ждут с нетерпением.

За соблюдением требований будут следить геймерские платформы. Их обязали проверять реальный возраст пользователя и персональные данные. Поскольку китайские подростки научились обходить запреты, внедрена система распознавания лиц. Нарушителей ждет штраф. В 2019 детям запретили играть в онлайн-игры по ночам, лимитировали время пребывания в сети в будни. Предполагается, что новые правила помогут "защитить психическое и физическое здоровье несовершеннолетних". И опасения китайских властей небезосновательны, уверены психологи.

Близорукость, низкая успеваемость в школе - лишь одна сторона медали. Куда хуже - утрата навыков общения, неумение заводить друзей, отсутствие любознательности, агрессивное поведение и клиповое мышление. Такие проблемы одни и те же у детей во всем мире. Потому комендантский час для геймеров в Китае - мера только на первый взгляд радикальная.

О том, что гаджеты - вселенское зло, последнее десятилетие говорят родители по всей планете. Дети самых жалуются, что не могут пользоваться компьютером и смартфонами наравне со сверстниками. Билл Гейтс запрещал своим троим детям пользоваться смартфонами и планшетами до 14 лет. Стив Джобс при жизни запрещал своим детям использование гаджетами - считал, что они "делают из детей идиотов". В семье бывшего гендиректора Twitter Дика Костоло пользуются современными технологиями не более часа в день.

Главные тревоги родителей по всему миру похожи - непотребный контент, интернет-зависимость, мешающая полноценному развитию. Психологи же считают, что в корне изменить ситуацию сможет только другое поведение родителей, которых дети во всем копируют. Правильные настройки устройства и интересный офлайн досуг. Ведь при правильно организованном свободном времени ребенка никакой запрет на онлайн-игры не страшен.

Анастасия Мартынова, Юлия Грабовская, "ТВ Центр".

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