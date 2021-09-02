В центре Москвы отреставрируют два исторических жилых дома

К работам допускаются только специалисты, прошедшие аттестацию Минкульта

Два здания 19 века в центре Москвы признаны объектами культурного наследия. Под охрану государства взяты доходный дом Барса на Трубной улице и особняк в Старомонетном переулке. Теперь по закону сносить их нельзя, а вот реставрировать - можно и нужно. Но только под строгим контролем Мосгорнаследия.

В импровизированной реставрационной мастерской, расположившейся во дворе исторического жилого дома на Садовой-Кудринской, с начала лета кипит напряженная работа. Завершив реставрацию башенок-пенаклей с крыши здания, специалисты приступили к восстановлению декора балконов.

Дом 28-30 по Садовой Кудринской в 1947 году построили по проекту популярных советских архитекторов Льва Руднева, Владимира Мунца, Виктора Асса. Квартиры здесь давали, в основном, представителям высшего командного состава, отчего за зданием утвердилось звание маршальского. В наши дни семиэтажка получила статус объекта культурного наследия. Капремонт с реставрацией всех исторических декоративных элементов здесь проводят впервые.

К фасаду здания, облицованному экспериментальным составом под камень, вернется его первоначальный вид. Закончить все работы специалисты планируют ближе к концу осени.

А в доходный дом в Пожарском переулке, который сейчас также на реставрации, возвращаются львы. Из всех 4 барельефов, украшавших когда-то здание, в целости сохранился лишь один, с него и отливались точные копии, занявшие место утраченных.

Также у особняка 1907 года постройки реставраторы приведут в порядок фризы с изображениями грифонов, портики и замковые камни над окнами, парные пилястры, карнизы и парадные входные группы.

Реставрационные работы как в этом, так и других многоквартирных жилых домах, признанных памятниками архитектуры, теперь проводятся в комплексе с реконструкцией всех инженерных систем и мест общего пользования по графику программы капремонта.

"В работе сейчас больше сотни объектов. Из них больше 14 объектов – это объекты с реставрацией, где город предусмотрел дополнительные средства к средствам собственников на проведение реставрационных работ. 12 из них мы планируем завершить в этом году", - сообщил начальник управления по работе с объектами культурного наследия службы строительного контроля Фонда капремонта.

К работам по программе регионального капремонта в домах - памятниках допускаются только специалисты, прошедшие аттестацию Минкульта в области сохранения и реставрации культурных ценностей. За исторической достоверностью в течение всего процесса ремонта следит специальная комиссия.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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