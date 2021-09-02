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В центре Москвы отреставрируют два исторических жилых дома

15:19
  • четверг
  • 02 сентября 2021

К работам допускаются только специалисты, прошедшие аттестацию Минкульта

Два здания 19 века в центре Москвы признаны объектами культурного наследия. Под охрану государства взяты доходный дом Барса на Трубной улице и особняк в Старомонетном переулке. Теперь по закону сносить их нельзя, а вот реставрировать - можно и нужно. Но только под строгим контролем Мосгорнаследия.
В особняке Абрикосовых реставраторы нашли уникальные витражи

В импровизированной реставрационной мастерской, расположившейся во дворе исторического жилого дома на Садовой-Кудринской, с начала лета кипит напряженная работа. Завершив реставрацию башенок-пенаклей с крыши здания, специалисты приступили к восстановлению декора балконов.

Дом 28-30 по Садовой Кудринской в 1947 году построили по проекту популярных советских архитекторов Льва Руднева, Владимира Мунца, Виктора Асса. Квартиры здесь давали, в основном, представителям высшего командного состава, отчего за зданием утвердилось звание маршальского. В наши дни семиэтажка получила статус объекта культурного наследия. Капремонт с реставрацией всех исторических декоративных элементов здесь проводят впервые.

К фасаду здания, облицованному экспериментальным составом под камень, вернется его первоначальный вид. Закончить все работы специалисты планируют ближе к концу осени.

А в доходный дом в Пожарском переулке, который сейчас также на реставрации, возвращаются львы. Из всех 4 барельефов, украшавших когда-то здание, в целости сохранился лишь один, с него и отливались точные копии, занявшие место утраченных.

Также у особняка 1907 года постройки реставраторы приведут в порядок фризы с изображениями грифонов, портики и замковые камни над окнами, парные пилястры, карнизы и парадные входные группы.

Реставрационные работы как в этом, так и других многоквартирных жилых домах, признанных памятниками архитектуры, теперь проводятся в комплексе с реконструкцией всех инженерных систем и мест общего пользования по графику программы капремонта.

"В работе сейчас больше сотни объектов. Из них больше 14 объектов – это объекты с реставрацией, где город предусмотрел дополнительные средства к средствам собственников на проведение реставрационных работ. 12 из них мы планируем завершить в этом году", - сообщил начальник управления по работе с объектами культурного наследия службы строительного контроля Фонда капремонта.

К работам по программе регионального капремонта в домах - памятниках допускаются только специалисты, прошедшие аттестацию Минкульта в области сохранения и реставрации культурных ценностей. За исторической достоверностью в течение всего процесса ремонта следит специальная комиссия.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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Реставрация исторических домов
Реставрация исторических домов
Реставрация исторических домов
Реставрация исторических домов
Реставрация исторических домов
Реставрация исторических домов
Реставрация исторических домов
Реставрация исторических домов
Реставрация исторических домов
Реставрация исторических домов
Реставрация исторических домов
Реставрация исторических домов
Реставрация исторических домов
Реставрация исторических домов
Реставрация исторических домов
Реставрация исторических домов
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