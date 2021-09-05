На секретной подводной базе в Крыму появится новый экспонат

Это - историческая подлодка проекта 633

В Крыму провели необычную спецоперацию. Из Севастопольской бухты в Балаклавскую отбуксировали историческую подлодку проекта 633, сконструированную в середине прошлого века. Там, на заводе Черноморского флота специалисты отреставрируют субмарину.

Судно станет новым экспонатом уникального Балаклавского подземного музейного комплекса. Это бывшая засекреченная военная база, созданная в конце 40-х годов, которая могла выдержать прямое попадание атомной бомбы. Лодка займёт своё место в сухом доке, который сейчас специально для этого реконструируют, сообщает "ТВ Центр".

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