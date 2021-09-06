В Москве задержали руководителя финансовой пирамиды

Как работала схема?

В столице пресечена деятельность финансовой пирамиды. Обманутых около 100 человек. Ущерб оценивается в 30 миллионов рублей. Желающих обогатиться принимали в офисе на Верхней Радищевской улице. Руководитель задержан.

Сотрудники уголовного розыска заходят в офис финансовой компании в Таганском районе. Длинные коридоры, кабинеты и закутки-переговорные для бесед с потенциальными клиентами. Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег. Вдохновлялся или нет его подвигами глава этой конторы, неизвестно. Но он выбрал один из самых простых методов опустошения чужих карманов: финансовую пирамиду.

В течение двух недель подозреваемые обещали платить по 5% в день. Через месяц вернуть сами деньги. Девушка заключила договор с руководителем компании и отдала 150 тысяч рублей. В указанный срок начались трудности: заблокированные счета, нелюбезные сотрудники и прочее. В итоге потерпевшая не получила ни копейки.

Во времена МММ стать партнером было престижно. Инвестиции, стартапы, бенчмаркинги, хеджирования. Спустя четверть века поменялась терминология, но общий смысл остался: завеса красивых слов скрывала банальный обман. Понятия "коммитмент" – соблюдение взятых на себя финансовых обязательств – в лексиконе главы компании не было.

"В результате противоправной деятельности пострадало более ста граждан. Общий материальный ущерб превысил 30 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава финансовой пирамиды заключен под стражу. Рио-де-Жанейро, а также другие сладкие мечты он может теперь отложить надолго: за отъем денег злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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