Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы

Мэр столицы дал интервью корреспонденту "ТВ Центра"

В 2023-м году в Москве будет сформирован новый транспортный каркас. Его основа - четыре хордовые автомагистрали, соединенные между собой, с кольцевой автодорогой и главными столичными улицами. Это позволит на четверть разгрузить дорожную сеть мегаполиса и благоприятно повлияет на экологическую обстановку. Поскольку новая схема движения значительно уменьшит перепробег миллионов автомобилей. О планах развития транспортной системы Москвы мэр города Сергей Собянин в понедельник рассказал в эксклюзивном интервью нашему обозревателю Екатерине Выскребенцевой.

– Сегодня вы открыли движение на одном из участков Северо-Восточной хорды, которая должна значительно разгрузить и Ярославское шоссе, и Северо-Восточный участок МКАД, и вообще является одним из крупнейших дорожных проектов за всю историю Москвы. Когда планируется завершить все работы?

Собянин: Можно сказать, что сегодня уже на 90 процентов хорда построена. Из 9 участков, которые проходят в городе, построено с учетом сегодняшнего открытия, уже 8. Остался один участок, который соединит Ярославку и Дмитровку. Стараемся в следующем году запустить уже и его, и тогда в целом хорда будет построена. По плану она должна быть построена до конца следующего года. Стараемся, чтобы запустить ее уже ко Дню города следующего года. И дальше она будет продлена и соединит строящуюся магистраль, которая строится по поручению президента, Москва-Казань. Москва-Нижний Новгород-Казань. Этот участок, соединяющий Северо-Восточную хорду в районе Некрасовки, будет продлен до строящейся федеральной трассы. Соединение будет уже в 23-м году. Он соединит строящуюся магистраль, она тоже будет двигаться по графику, который ведет Минтранс, для того, чтобы реализовать этот крупнейший проект. И таким образом Северо-Восточная хорда будет соединять две крупнейшие магистрали федеральные. Москва-Санкт-Петербург и Москва-Казань. И действительно разгрузит и ЦКАД, и центр города, и соединит и семь городских магистралей и 15 улиц. Действительно, крупнейшая городская магистраль.

– Крупнейший проект, но это только часть развития дорожно-транспортной сети. Северо-Западная хорда уже построена. Строится Юго-Восточная и Южная рокада. Как там идут работы?

– В городе создается, по сути, новый транспортный каркас, состоящий из 4 серьезных магистралей-хорд, которые соединяются между собой. Как я уже сказал, Северо-Восточная хорда достраивается, Юго-Восточная, в основном, в пределах города будет построена до конца следующего года. Хотя мы начали строить недавно. Это очень сложное, крупнейшее сооружение. Но основные работы стараемся выполнить уже в следующем году. И Южная рокада до Верхних полей, до развязки, будет построена в 2022-м году. И в 23-м будет закончена развязка на МКАДе. Можно сказать, что в 23-м году будут построены все участки всех хорд, которые находятся внутри города. Дальше уже будем продлять эти магистрали, соединяя с вылетными магистралями. И с федеральными, и с городскими.

– А как вы оцениваете эффективность, когда все хорды будут достроены, для города? И как они будут интегрированы в проект московского транспортного узла?

– Каждый из этих проектов имеет огромное значение. И Северо-Западная хорда. И Южная Рокада, и Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда. Но вместе они дают другой синергетический эффект. По сути дела, разгружая центр города. И МКАД, и в целом давая возможность соединять целые районы, целые округа, даже города. Таким образом, в целом, когда вся эта система заработает, она должна улучшить движение на 20-25 процентов. Не только на этих хордах. В целом на улично-дорожной сети. Это новый транспортный каркас, который имеет огромное значение и для движения транспорта и, кстати, для экологии. Потому что он уменьшает перепробеги миллионов километров машин. Миллионов! И таким образом тоже улучшает пропорционально движению процентов на 20-25 экологию города.

– Хорды - это часть концепции "Московский транспортный узел". Еще одна часть - ключевая, это доступность общественного транспорта и здесь, конечно, свою роль должен сыграть проект "Большая кольцевая линия". Как там идут работы? И когда он будет запущен?

– Действительно, общий транспортный каркас состоит из трех слоев: это дороги, метро и железнодорожный каркас. Это Московский центральный диаметр. Что касается БКЛ, оно является сердцевиной многих проектов. И в том числе, конечно, метрополитена. Крупнейшее кольцо. Оно строится достаточно активно. Уже построена треть. В этом году будет построена еще треть. То есть в этом году будет построено две трети Большого кольца. Оставшаяся треть - в следующем году. Она, конечно, разгрузит и радиальные направления метро, действующие, и позволит присоединять новые радиальные направления.

– Это крупнейший метростроительный проект в мире, если я не ошибаюсь?

– Большое кольцо - самый крупный проект в мире, крупнее пекинского кольца. И, конечно, имеющее огромное значение для жизни города.

– Сергей Семенович, в эти выходные Москва будет отмечать День города. В прошлом году, по понятным всем причинам, массовые мероприятия были отменены. Какая программа запланирована в этом году?

– В этом году тоже будут такие скромные мероприятия. В Зарядье пройдет концерт, на площадках города проходит фестиваль "Цветочный джем", где можно покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев. Дизайнерских проектов в области ландшафта. В целом, город, конечно, будет украшен. Но каких-то больших концертов в городе мы пока не планируем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram