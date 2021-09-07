Меркель не сдержала эмоций во время выступления в Бундестаге

Кого она видит своим преемником и с какими итогами завершает карьеру лидера страны?

Ангела Меркель во вторник выступила в Бундестаге с последним словом в качестве канцлера Германии. 26 сентября в Федеративной республике пройдут парламентские выборы. По их итогам будет сформировано новое правительство. Меркель, отработавшая на посту канцлера почти 16 лет, приняла решение не переизбираться.

Под аплодисменты депутатов Бундестага Ангела Меркель выходит к трибуне. Но тут же возвращается к своему месту, забыла ручку. Сказывается волнение перед последней речью в качестве федерального канцлера. Уже 26 сентября пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство и определится преемник Меркель. И правящему сейчас консервативному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов предстоит серьёзная борьба. Ведь его рейтинг сейчас самый низкий за всю историю ФРГ: всего 19%.

"Это особые выборы не только потому, что впервые с 1994 года действующий канцлер не переизбирается, но ещё и потому, что они станут решающими для развития нашей страны в сложнейшие времена. Поэтому, дамы и господа, лучший выбор - правительство ХДС/ХСС с Армином Лашетом в роли канцлера. Его правительство будет выступать за стабильность, надежность, срединный путь. Это именно то, что нужно Германии", - заявила Меркель.

Открытая поддержка Лашета вызвала недовольство в зале. На что Меркель отреагировала не менее эмоционально. "Боже мой, что за возмущение? Я работаю в этом парламенте больше 30 лет. И я не знаю, где как не здесь нужно обсуждать такие вопросы. Это самое сердце демократии нашей страны!" – заявила Меркель.

Что нужно Германии, Ангела Меркель определяла без малого 16 лет, смело добавив к знаменитым женским "трём К" в Германии - Kinder, Küche, Kirche — "дети", "кухня", "церковь" - четвёртую — "канцлер". Правда, одной из этих составляющих всё же пришлось пожертвовать. Уйдя с головой в политику, она сознательно отказалась от рождения детей. Но мамочкой её стала называть вся немецкая нация. Стремительной карьере Меркель помог Гельмут Коль. Именно он в 90-м году приметил её на митинге и назначил министром по делам женщин и молодёжи. Но "девочкой Коля", как язвительно называли тогда начинающего политика, она оставалась недолго. Вскоре Ангела Меркель стала первой женщиной-лидером партии ХДС и первой женщиной-канцлером ФРГ.

"На фоне современных европейских политиков, которые, будем прямо говорить, не блещут яркостью и мудростью, зачастую всё-таки Ангела Меркель явно выделялась. И эти 16 лет, несмотря на многие сложности, которые преследовали Германию и в целом Европейский Союз, были, в общем-то, достаточно успешными для Европейского Союза, для Германии, да и для Меркель, как для лидера объединённой Германии и почти объединённого Европейского Союза", - рассказал заместитель руководителя института стран СНГ Владимир Жарихин.

А сложностей этих было немало. Чего стоил только финансовый кризис 2008-го, из которого Меркель удалось вывести Германию с наименьшими потерями. Тогда из бюджета страны выделили сотни миллиардов евро на поддержку проблемных банков.

Затем разразился миграционный кризис в Европе. Именно Меркель и её политику открытых дверей обвиняют в его возникновении. Теперь - пандемия коронавируса. Выступая в последний раз Бундестаге, глава правительства снова призвала граждан страны пройти курс вакцинации. При этом ответила на выпад одного из кандидатов на пост канцлера Олафа Шольца. Представитель Социал-демократической партии Германии ранее усомнился в эффективности немецкого препарата от ковида.

"Конечно, никто из нас не является подопытным кроликом, если говорить о вакцинации. Никто. Ни вы, ни я, ни Олаф Шольц. Все, кто был вакцинирован в Германии с декабря прошлого года, получили препарат, который был тщательно протестирован", - сказала Меркель.

Последняя речь Ангелы Меркель на посту федерального канцлера продлилась 14 минут. И менее чем через три недели эпоха немецкого матриархата в политике закончится.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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