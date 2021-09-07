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Меркель не сдержала эмоций во время выступления в Бундестаге

22:27
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Кого она видит своим преемником и с какими итогами завершает карьеру лидера страны?

Ангела Меркель во вторник выступила в Бундестаге с последним словом в качестве канцлера Германии. 26 сентября в Федеративной республике пройдут парламентские выборы. По их итогам будет сформировано новое правительство. Меркель, отработавшая на посту канцлера почти 16 лет, приняла решение не переизбираться.
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Под аплодисменты депутатов Бундестага Ангела Меркель выходит к трибуне. Но тут же возвращается к своему месту, забыла ручку. Сказывается волнение перед последней речью в качестве федерального канцлера. Уже 26 сентября пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство и определится преемник Меркель. И правящему сейчас консервативному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов предстоит серьёзная борьба. Ведь его рейтинг сейчас самый низкий за всю историю ФРГ: всего 19%.

"Это особые выборы не только потому, что впервые с 1994 года действующий канцлер не переизбирается, но ещё и потому, что они станут решающими для развития нашей страны в сложнейшие времена. Поэтому, дамы и господа, лучший выбор - правительство ХДС/ХСС с Армином Лашетом в роли канцлера. Его правительство будет выступать за стабильность, надежность, срединный путь. Это именно то, что нужно Германии", - заявила Меркель.

Открытая поддержка Лашета вызвала недовольство в зале. На что Меркель отреагировала не менее эмоционально. "Боже мой, что за возмущение? Я работаю в этом парламенте больше 30 лет. И я не знаю, где как не здесь нужно обсуждать такие вопросы. Это самое сердце демократии нашей страны!" – заявила Меркель.

Что нужно Германии, Ангела Меркель определяла без малого 16 лет, смело добавив к знаменитым женским "трём К" в Германии - Kinder, Küche, Kirche — "дети", "кухня", "церковь" - четвёртую — "канцлер". Правда, одной из этих составляющих всё же пришлось пожертвовать. Уйдя с головой в политику, она сознательно отказалась от рождения детей. Но мамочкой её стала называть вся немецкая нация. Стремительной карьере Меркель помог Гельмут Коль. Именно он в 90-м году приметил её на митинге и назначил министром по делам женщин и молодёжи. Но "девочкой Коля", как язвительно называли тогда начинающего политика, она оставалась недолго. Вскоре Ангела Меркель стала первой женщиной-лидером партии ХДС и первой женщиной-канцлером ФРГ.

"На фоне современных европейских политиков, которые, будем прямо говорить, не блещут яркостью и мудростью, зачастую всё-таки Ангела Меркель явно выделялась. И эти 16 лет, несмотря на многие сложности, которые преследовали Германию и в целом Европейский Союз, были, в общем-то, достаточно успешными для Европейского Союза, для Германии, да и для Меркель, как для лидера объединённой Германии и почти объединённого Европейского Союза", - рассказал заместитель руководителя института стран СНГ Владимир Жарихин.

А сложностей этих было немало. Чего стоил только финансовый кризис 2008-го, из которого Меркель удалось вывести Германию с наименьшими потерями. Тогда из бюджета страны выделили сотни миллиардов евро на поддержку проблемных банков.

Затем разразился миграционный кризис в Европе. Именно Меркель и её политику открытых дверей обвиняют в его возникновении. Теперь - пандемия коронавируса. Выступая в последний раз Бундестаге, глава правительства снова призвала граждан страны пройти курс вакцинации. При этом ответила на выпад одного из кандидатов на пост канцлера Олафа Шольца. Представитель Социал-демократической партии Германии ранее усомнился в эффективности немецкого препарата от ковида.

"Конечно, никто из нас не является подопытным кроликом, если говорить о вакцинации. Никто. Ни вы, ни я, ни Олаф Шольц. Все, кто был вакцинирован в Германии с декабря прошлого года, получили препарат, который был тщательно протестирован", - сказала Меркель.

Последняя речь Ангелы Меркель на посту федерального канцлера продлилась 14 минут. И менее чем через три недели эпоха немецкого матриархата в политике закончится.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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