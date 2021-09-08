Взрыв бытового газа в подмосковном Ногинске. Главное

Погибли два человека

Мужчина и женщина погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, еще несколько человек пострадали, в том числе дети. ЧП произошло рано утром, когда люди собирались на работу или еще спали. Здание серьезно пострадало, разрушены несколько квартир. В соседних домах выбило стекла.

Сейчас на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске работают спасатели, сотрудники скорой помощи, силовых ведомств и 8 кинологических расчетов, задействовано 30 машин и 120 специалистов. Для обследования здания прибыл диагностический комплекс "Струна" МЧС России. Повреждены восемь квартир - с первого по четвертый этаж.

Всё произошло около 7 утра - обрушились часть внешней стены и перекрытия. Пожара за взрывом не последовало.

"Дверь залетела внутрь квартиры, все целы. Выбрался не сразу, в течение часа. Лестничная площадка разрушена, нельзя выйти через подъезд", - рассказывает житель подъезда.

Повреждены припаркованные у дома автомобили, на которые упали обломки, в соседнем доме вылетели окна. Всё произошло в квартире на третьем этаже, где проживает многодетная семья.

"Волна пошла туда, с этой стороны машины все прыгали, начали мигать. Я думала, со стороны Волхонки. Посмотрела - и начало рушиться здесь всё. Мы стояли возле окна, детей собирали в школу", - рассказывает жительница подъезда.

По предварительным данным, причиной взрыва могли стать неисправность магистрального газового оборудования или строительного баллона. По словам жильцов, газовое оборудование в доме проверялось летом. Сейчас девятиэтажку полностью отключили от подачи газа. Все жильцы - 173 человека - эвакуированы в пункты временного размещения. Сотрудникам ведомств помогают волонтёры.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, на месте работают сотрудники подмосковной прокуратуры. Подмосковная полиция окажет содействие в скорейшем восстановлении документов, утраченных при взрыве.

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