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ФСБ подтвердила данные CNN об участии ЦРУ в операции по задержанию россиян

13:21
  • среда
  • 08 сентября 2021

В прошлом году 33 наших соотечественников заподозрили в организации беспорядков в Белоруссии

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) подтвердила, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии в прошлом году.
​Путин назвал причастных к задержанию россиян в Белоруссии

"Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна", - заявили в ведомстве.

В ФСБ подчеркнули, что это было спланированное похищение. Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) под руководством ЦРУ США фактически заманили россиян в Белоруссию с целью обвинить их в массовых беспорядках на стороне белорусской оппозиции.

Главной целью операции был разрыв отношений России и Белоруссии, Украина была инструментом в ней, заявил представитель ФСБ

Ранее американский телеканал CNN написал, что США оказались замешаны в операции по задержанию украинскими спецслужбами 33 россиян в Белоруссии в прошлом году. Выяснилось, ЦРУ оказывало финансовую поддержку и техническую помощь.

В конце июля 2020 года власти Белоруссии сообщили о задержании 33 российских граждан. В Минске заподозрили их в подготовке массовых беспорядков в республике. В России обвинения белорусской стороны отвергли. В МИД заявили, что задержанные россияне следователи транзитом через Минск в другую страну.

В свою очередь Украина потребовала от Минска выдачи 28 человек, девять из которых имеют украинское гражданство. Они якобы принимали участие в конфликте в Донбассе. В итоге Белоруссия выдала почти всех России.

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