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​Путин назвал причастных к задержанию россиян в Белоруссии

14:39
  • четверг
  • 27 августа 2020

Это была операция спецслужб

Президент России Владимир Путин заявил, что история с россиянами, задержанными в Белоруссии перед президентскими выборами 9 августа, была операцией украинских и американских спецслужб.
Путин заявил о внешнем вмешательстве в дела Белоруссии

По словам Путина, 33 россиянина были использованы "втемную". Они собирались в Латинскую Америку или на Ближний Восток для выполнения легальной работы, но их затащили в Белоруссию. При этом их представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. 

"Люди, повторяю еще раз, ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники их не выпускали, кстати говоря, они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически ввезли.рт гражданина Белоруссии", - сказал Владимир Путин в интервью "России 24". 

Напомним, что 29 июля белорусские спецслужбы задержали в санатории под Минском 33 россиян. Их обвинили в попытке дестабилизации ситуации в стране перед президентскими выборами. 14 августа 32 из 33 задержанных граждан отпустили, они вернулись на родину. В Минске остался один член группы, так как у него есть белорусского гражданство. 

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