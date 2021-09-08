В Третьяковке открылась масштабная выставка Юрия Пименова

Представлены сразу 170 работ

В среду в Третьяковской галерее впервые открылась масштабная персональная выставка Юрия Пименова, одного из самых знаковых советских художников. Около 170 работ - от хрестоматийных до малоизвестных широкой публике. Причем, некоторые из них пришлось восстанавливать.

Необыкновенно светлая и нежная работа "Новая Москва" считается главной картиной Юрия Пименова. Но выставка в Новой Третьяковке собирается доказать - этот художник, как никакой другой, умеет удивлять.

Он у многих ассоциируется с "искусством радости и красоты жизни". Лирик, романтик, обладавший легчайшим полупрозрачным мазком. Но буквально в соседних залах - совсем другой Пименов. Начинал художник с увлечения экспрессионизмом. "Даешь тяжелую индустрию" или "Инвалиды войны" тоже написаны им. Легенды ходят, как в 1931-м году с ним произошла поразительная трансформация.

"Он погружается в такой глубокий кризис, из которого выходит год. Посредством прогулок, наблюдения знакомых врачей. И после этого кризиса он выходит, как художник совершенно другого стиля - абсолютно, радикально. Известна даже история о том, как он приходил в музеи и менял свои ранние работы на поздние", - рассказала куратор выставки Елена Воронович.

Но его исчезнувшие произведения тоже присутствуют на выставке. В необычной форме. Картины-"призраки". Пименов был очень популярный художник, про него всегда много писали, и работы остались в газетах, в том числе и зарубежных. Вот у сотрудников Третьяковки и родилась идея - перенести газетные изображения на металлические пластины. Ради этой выставки и реставраторы совершили подвиг! Один из пименовских плакатов поступил к ним в руинированном состоянии. В кратчайший срок восстановили. Прежде, чем соединять разорванные фрагменты, их тщательно промыли. И мастерство Пименова - даже в работе над плакатом - оценили.

У него получилось остановить мгновения. Оттепель, шестидесятые. Время глобальных строек. А у Пименова - великолепная серия "Новые кварталы". Никакого пафоса. Только - жизнь, только - настроение. Его работы не случайно называют новеллами - и каждую, как "Ожидание", можно прочитать по-своему.

Удивительно, картины Пименова - и в постоянной экспозиции, и не раз участвовали во многих проектах, но его персональная выставка в Третьяковской галерее проводится впервые. Зато какая! Сразу 170 работ из 22-х музейных и частных собраний. Будет возможность проследить за всеми удивительными трансформациями художника.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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