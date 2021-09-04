Она приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В Москве открылась фотовыставка "Экстремизм в XXI веке", приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Больше сотни документальных работ из разных регионов мира представлены в здании гуманитарных факультетов Московского педагогического госуниверситета.
Ужас, отчаяние, разрушительные последствия войн и действий боевиков. Сегодня экстремизм - это общая проблема для всех стран. И экспонаты выставки стали призывом не допустить повторения страшных событий, сообщает "ТВ Центр".
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