В итальянском учебнике географии Украину включили в состав России

Киев возмущен

За что боролись? За самостийность и европейский путь. А Европа опять в Россию толкает. Да, получилось так. Украина вошла даже не в состав Советского Союза, нет, а в границы современной России. Кто придумал этот страшный сон? Тревогу забили бдительные украинские дипломаты в Риме. Неизвестно, что заставило сотрудников посольства штудировать итальянский учебник географии для средней школы. Мало того, что автор загнал независимую Украину в состав России, дипработников возмутило следующее: "Внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства".

Так и написали в Facebook. Итальянские школьники выйдут в жизнь полными неучами, если не узнают о российской агрессии, которой уже забили голову всем гражданам Украины. Два года назад глава Минобразования Украины Анна Новосад заявила, что из учебников надо исключить само упоминание о дружбе с Россией. Почему? Потому, объяснила Новосад, что события на востоке страны "изменили политическую идентичность и сознание общества в разных отношениях". Изменения в сознании налицо, и приводят к активным действиям. Несколько дней назад в Киеве снесли монумент, олицетворявший дружбу России и Украины. Простоял 20 лет, никому не мешал. Нет, не было такой дружбы, все врут в учебниках. И нечего тут олицетворять.

Мучительная боль, которую испытывают украинские националисты и проникшиеся самостийностью политики от того, что кто-то может заподозрить украинцев в родственных связях с Россией, обретает совсем уж диковинные формы. Если отмежеваться от России и выйти из ее тени не удается, что нужно сделать? Себя объявить Россией. Со всеми вытекающими претензиями на историческую аутентичность.

Сейчас приходится оправдываться советнику офиса президента Украины Алексею Арестовичу, который заявил, что идет работа над переименованием страны в Русь-Украину.

"Сколько я ни кричал, что это мое сугубо личное мнение, и в офисе это вообще-то воспринимают, мягко говоря, скептически, уже все", - заявил он.

Уже все - это значит, что черную метку выдали. Может, он тайный москаль. Сложные чувства, любовь и ненависть - какой гремучий коктейль в головах украинцев, пытающихся напомнить о том, что именно их страна – Русь изначальная. А все, чего добилась Россия – это их заслуги.

Порошенко записал в украинцы Сергея Королева. Заявлены права на Казимира Малевича, уроженца Киева, поляка вообще-то по происхождению. Бывший президент Виктор Ющенко оптом записал в украинцы Федора Достоевского, Петра Чайковского и Илью Репина.

Да, может, хватит памятники сносить и Украину переименовывать? А то весь мир смотрит и удивляется: вот ведь страна, где в действительности все не так, как на самом деле.

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