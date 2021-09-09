В Ленинке началась масштабная реставрация

Отреставрируют знаменитую Мраморную лестницу

Входная группа главного корпуса Ленинской библиотеки закрыта на масштабную реставрацию. Работы продлятся около двух лет. В частности, планируется отремонтировать знаменитую Мраморную лестницу. При этом читателей продолжат обслуживать в обычном режиме. Как теперь зайти в библиотеку?

К масштабной реставрации главная библиотека страны готова. Ждала её долго - серьезные работы проводились здесь лишь однажды и не везде. В идеальном состоянии сейчас, пожалуй, только самый большой читальный зал в Европе, всем известный по фильму "Москва слезам не верит". Всё остальное еще ждёт перемен.

Первый подъезд библиотеки уже закрыт. Не могут попасть читатели и на знаменитую парадную Мраморную лестницу. Реставрация начнется как раз отсюда. И главная её задача - сохранить и бережно восстановить всё, что задумывали архитекторы.

Ленинская библиотека строилась, как Дворец, настоящий Храм знаний. Но осуществлению грандиозных планов помешала Великая Отечественная война. Здания возвести успели, а до внутренней отделки дело не дошло. После войны изрядно экономили, однако все равно получилось впечатляюще.

"Здесь продумана каждая деталь - отделка дорогими камнями, бронзовые, латунные украшения, светильники, всё абсолютно, решетки. И весь декор будет восстановлен", - рассказала экскурсовод РГБ Дарья Хадеева.

В архивах Ленинки, кстати, обнаружились те самые первые архитектурные проекты здания. Сделать предстоит многое. Обновить все инженерные системы, заменить окна - пластик историческому зданию не к лицу, изменить логистику. Входная зона, планируют, станет максимально комфортной для читателей.

"Многие наши читатели знают, как иногда бывает неудобно - второй подъезд, первый подъезд, получение читательского билета совершенно в другом месте - нужно перейти потом в первый подъезд. Конечно, важно объединить так называемую логистику обслуживания читателей, чтобы она была удобной, современной", - отметил генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

Будут терминалы для самозаписи в библиотеку, мультимедийная навигация. И легендарный раритет - пневмопочту Ленинки, работающую со скоростью 12 метров в секунду, после реставрации обещают оставить. По назначению такую доставку читательских заказов, может, и не будут использовать, а вот на экскурсиях - как символ эпохи - обязательно покажут.

Работе библиотеки реставрация не помешает. Единственное, вход теперь со стороны Моховой улицы, через шестой подъезд. А за тем, как будут трудиться реставраторы, читатели даже смогут наблюдать. По соседству с Мраморной лестницей - кафе и зона отдыха. Завершить первый этап планируют через два года. А дальше на очереди - книгохранилище и музей книги.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram