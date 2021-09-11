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В новом Сквере Победы в Некрасовке установили на постамент танк Т-34

11:14
  • суббота
  • 11 сентября 2021

В церемонии приняли участие ветераны

Сквер Победы и Аллею героев Великой Отечественной открыли в столичном районе Некрасовка. В торжественной церемонии приняли участие ветераны, общественные деятели и десятки местных жителей, сообщает "ТВ Центр".
Дети и пенсионеры попросили у председателя Совета матерей Буцкой танк Т-34

Главным украшением нового сквера стал танк Т-34. Его разместили на бетонном постаменте. Найти и отреставрировать редкую сегодня боевую машину помог "Совет Матерей". Сделали это по просьбе местных школьников. Детей вдохновил подвиг героя Дмитрия Лавриненко, который в годы войны уничтожил больше пятидесяти вражеских танков.

"Это место выбрано неслучайно. Мы провели опрос, в котором приняли участие более трёх тысяч жителей района. Мы предложили им несколько вариантов для того, чтобы установить танк, и за это место проголосовало большинство жителей района", - отметила лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая.

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