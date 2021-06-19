Дети и пенсионеры попросили у председателя Совета матерей Буцкой танк Т-34

Макет монумента сделали школьники
Жители московского района Некрасовка попросили лидера Совета матерей помочь с возведением аллеи славы.
Местные школьники, вдохновившись подвигами танкиста Дмитрия Лавриненко, сделали из пластилина макет будущего мемориала - танк Т-34. Боевая машина стоит в окружении деревьев.
Легендарный танк - большая редкость, поэтому родители школьников попросили Татьяну Буцкую помочь с поиском боевой машины.
"В первую очередь это необходимо подрастающему поколению, которое должно знать о подвиге своих предков", - сказала Буцкая на встрече с жителями района и пообещала заняться поисками танка.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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