Дело о массовом отравлении арбузом в Москве обрастает новыми подробностями

Корреспондент "ТВ Центра" провёл расследование
Два человека скончались, ещё несколько госпитализированы с признаками отравления.
Все они жильцы одного дома на Совхозной улице в Москве. Что именно спровоцировало отравление - до сих пор загадка.
Непонятно даже, пострадали все от чего-то одного, или причины у всех разные.
Версий множество: от некачественных арбузов из местного супермаркета до острого течения коронавируса.
Медицинский детектив - в репортаже Александры Паниной (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram