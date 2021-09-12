Дело о массовом отравлении арбузом в Москве обрастает новыми подробностями

Корреспондент "ТВ Центра" провёл расследование

Два человека скончались, ещё несколько госпитализированы с признаками отравления.

Все они жильцы одного дома на Совхозной улице в Москве. Что именно спровоцировало отравление - до сих пор загадка.

Непонятно даже, пострадали все от чего-то одного, или причины у всех разные.

Версий множество: от некачественных арбузов из местного супермаркета до острого течения коронавируса.

Медицинский детектив - в репортаже Александры Паниной (смотрите видео).

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