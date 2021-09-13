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Президент Польши оскорбил Ангелу Меркель

14:47
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Об этом пишут западные СМИ

О расколе среди членов Евросоюза пишет немецкая пресса. В данном случае речь идёт о Польше и Германии. Авторитетное издание Die Welt называет унизительным отказ польского президента Анджея Дуды встретится с Ангелой Меркель.
Меркель не сдержала эмоций во время выступления в Бундестаге

Глава германского правительства посетила Варшаву в рамках своего "прощального" европейского турне. Изначально в протоколе значились переговоры с президентом Дудой, однако встреча так и не состоялась. Канцлера принимал премьер Матеуш Моравецкий.

По мнению немецких журналистов, этим шагом Варшава пытается отомстить Берлину за непопулярные в Польше шаги. Такие, как поддержка совместного с Россией проекта "Северный поток - 2".

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