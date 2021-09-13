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Бритни Спирс объявила о помолвке с фитнес-тренером

09:58
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Певица похвасталась кольцом

Бритни Спирс объявила о помолвке с Сэмом Асгари. В своем инстаграме она опубликовала видео с 27-летним бойфрендом, в котором продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

"Черт возьми, не могу в это поверить", - подписала видео певица.

Избранник Спирс в своем инстаграме выложил фото, на котором они целуются. Лица пары скрыла рука певицы, на которой красуется помолвочное кольцо.

Бритни Спирс и Сэм Асгари начали встречаться в 2016 году после съемок музыкального клипа Slumber Party. Избранник певицы работает фитнес-тренером. Кроме того, он начинающий актер.

На прошлой неделе стало известно, что отец Бритни Спирс подал в суд ходатайство о прекращении опеки над дочерью. Опека началась в 2008 году после появления у певицы психологических проблем на фоне неудач в личной жизни, злоупотребления алкоголем и наркотикам. Многие годы Спирс борется за отмену опекунства, однако суд раз за разом отказывает ей в этом.

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