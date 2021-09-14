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Шаги Байдена в Афганистане назвали худшей ошибкой политики США

09:14
  • вторник
  • 14 сентября 2021

В Вашингтоне пытаются оправдаться за случившееся в Афганистане

Во вторник в Нью-Йорке открывается 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане. Глава организации Антониу Гутерриш отметил, что стране с приходом "Талибана" (запрещен в России) грозит полный экономический коллапс.
Госдеп оправдался за уход США из Афганистана

Тем временем власти США продолжают оправдываться за провальный вывод войск из Афганистана. В комитете по иностранным делам Палаты представителей республиканцы обрушились с критикой на Джо Байдена, назвав его шаги самой серьезной ошибкой в американской политике за всю ее историю.

Защищал президента госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил, что нынешнему главе Белого дома пришлось выполнять обязательства предыдущего - Дональда Трампа. Также Блинкен уверен - если бы военные США остались, это всё равно не укрепило бы государственность в Афганистане, передает "ТВ Центр".

"Даже самый пессимистичный сценарий не предсказывал, что правительственные силы в Кабуле сдадут город, причём, когда в нём ещё будут оставаться американские войска. У нас нет данных, указывающих на то, что дальнейшее пребывание сделало бы афганскую власть более устойчивой", - заявил Блинкен.

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