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СКР показал видео допроса сбежавшего из ИВС Мавриди

08:42
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Его поймали после похода в магазин

В Москве задержан последний из пяти сбежавших из ИВС в Истре преступников - киллер Александр Мавриди. Во время задержания он пытался оказать сопротивление.

СКР опубликовал короткое видео допроса Мавриди. В нем он рассказывает, что задержан за побег из изолятора.

Как ранее сообщили в МВД, Мавриди был обнаружен в районе Митино на улице Дубравной. Опознать его удалось благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц.

6 августа Александр Мавриди вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре. Трое других участников побега были задержаны ранее в Московской и Новгородской областях, еще один сам явился в правоохранительные органы.

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Допрос сбежавшего из ИВС Мавриди
Допрос сбежавшего из ИВС Мавриди
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