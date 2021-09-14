У банкоматов в Кабуле выстроились огромные очереди

Установлено ограничение на снятие наличных

В Нью-Йорке во вторник начинает работу Генассамблея ООН. И главные темы в повестке - ситуация в Афганистане и гуманитарная помощь жителям республики. Вместе с тем двухдневные слушания стартовали в Конгрессе США, но волновали законодателей главным образом сомнительные решения собственного лидера.

Новые афганские власти практически каждый день вводят дополнительные ограничения. Теперь в банкоматах можно снять только 200 долларов. У отделений - огромные очереди, чтобы не потерять заветное место, люди остаются ночевать прямо на улице. Но все равно первыми деньги получают те, кто имеет связи с талибами ("Талибан" – запрещенная в России организация). Тем временем простые афганцы отмечают, что в стране наблюдаются перебои с продуктами, а цены на них стремительно растут.

Во вторник в Нью-Йорке открывается 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Обсуждение проблемы Афганистана - среди первоочередных вопросов. О ситуации в стране накануне уже говорили на специальной конференции в Женеве. Глава организации Антониу Гутерриш отметил, что стране с приходом "Талибана" (организация запрещена в России) грозит полный экономический коллапс.

"Государства-доноры объявили о предоставлении гуманитарной помощи на сумму более 1,2 миллиарда долларов. Финансирование станет спасательным кругом для афганцев. Для маленьких детей, которые голодают. Для женщин и девочек, которые сейчас рискуют потерять доступ к медицинским услугам и образованию", - заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Об Афганистане не перестают говорить и в США. Но не о его проблемах, а о позорном, как его называют республиканцы, бегстве американских войск. В Конгрессе начались специальные слушания. Для отчета пригласили госсекретаря Блинкена. Но ничего нового конгрессмены не услышали. Соглашение о выводе войск заключила администрация Трампа, брошенное оружие талибы использовать не смогут, так как не умеют его обслуживать, террористической угрозы за пределами Афганистана нет. Впрочем, как в США умеют делать прогнозы, опираясь на данные разведки, весь мир уже увидел.

"Даже самый пессимистичный сценарий не предсказывал, что правительственные силы в Кабуле сдадут город, причём, когда в нём ещё будут оставаться американские войска. У нас нет данных, указывающих на то, что дальнейшее пребывание сделало бы афганскую власть более устойчивой", - сказал Блинкен.

В первый день они продолжались почти пять часов и практически все это время госсекретарю Блинкену пришлось оправдываться. Облегчало его положение, пожалуй, лишь то, что в слушаниях он участвовал по видеосвязи.

"Я не верю всему, что вы говорите, якобы, администрация не манипулирует разведкой. Как разведсообщество могло так ошибиться по Афганистану? Мне хотелось бы знать, были ли вы замешаны и в этом. Мне трудно поверить, что президент Байден сделал это без вашего ведома. Мы хотим знать подробности. Пока же я не верю ни единому вашему слову", - заявил член палаты представителей от Республиканской партии Брайан Маст.

Объясняя вывод войск из Афганистана, президент Байден заявил, что эра попыток перестроить другие страны закончилась. И вот теперь стало известно, что США разработают новую программу по "поддержке демократии" в Европе для противостояния "злонамеренному иностранному влиянию". Проект могут запустить в Болгарии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении и Хорватии. А в числе конкретных его задач упоминается борьба с "влиянием России".

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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