Американский генерал тайно звонил в Китай

Информацию распространили западные СМИ

В США разгорается очередной скандал. Поводом стали фрагменты книги журналиста The Washington Post Боба Вудворда, которые опубликовало издание.

Журналист утверждает, что председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли несколько раз беседовал по телефону со своим китайским коллегой. В одном из разговоров генерал решил предупредить Пекин: "Если мы соберемся атаковать, то я позвоню вам заранее. Это не будет неожиданностью".

Остается только гадать, почему Милли решил, что у тогдашнего президента может возникнуть такая идея. Хотя в книге он отмечает, что считал Трампа в последние месяцы пребывания на посту лидера государства психически неуравновешенным, передает "ТВ Центр".

Сам бывший глава Белого дома опроверг заявления генерала. Трамп сказал, что никогда не думал о нападении на Китай, а нечестная торговля с США не является поводом для боевых действий. Кроме того, бывший американский лидер считает, что контакты Милли с китайским коллегой не что иное, как госизмена, а заявления - лишь попытка отвлечь общественность от провала администрации Джо Байдена в Афганистане.

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