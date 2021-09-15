ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американский генерал тайно звонил в Китай

08:56
  • среда
  • 15 сентября 2021

Информацию распространили западные СМИ

В США разгорается очередной скандал. Поводом стали фрагменты книги журналиста The Washington Post Боба Вудворда, которые опубликовало издание.
Китай строит "цивилизованный интернет"

Журналист утверждает, что председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли несколько раз беседовал по телефону со своим китайским коллегой. В одном из разговоров генерал решил предупредить Пекин: "Если мы соберемся атаковать, то я позвоню вам заранее. Это не будет неожиданностью".

Остается только гадать, почему Милли решил, что у тогдашнего президента может возникнуть такая идея. Хотя в книге он отмечает, что считал Трампа в последние месяцы пребывания на посту лидера государства психически неуравновешенным, передает "ТВ Центр".

Сам бывший глава Белого дома опроверг заявления генерала. Трамп сказал, что никогда не думал о нападении на Китай, а нечестная торговля с США не является поводом для боевых действий. Кроме того, бывший американский лидер считает, что контакты Милли с китайским коллегой не что иное, как госизмена, а заявления - лишь попытка отвлечь общественность от провала администрации Джо Байдена в Афганистане.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Начальник штабов Вооружённых сил США Марк Милли
Начальник штабов Вооружённых сил США Марк Милли
начальник штабов Вооружённых сил США Марк Милли
начальник штабов Вооружённых сил США Марк Милли
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.