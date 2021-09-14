Китай строит "цивилизованный интернет"

Регионам страны даны соответствующие рекомендации

На сайте правительства КНР во вторник опубликовали "Замечания об усилении построения цивилизованного интернет-пространства".

Как сказано в тексте, китайские власти намерены усилить продвижение социалистических ценностей в интернет-пространстве. В частности, это касается укрепления руководящей позиции идеологии марксизма в Сети.

Также речь идет о консолидации идеологических основ сплоченности партии и народа.

Предлагается усилить роль продвигающих социалистическую идеологию веб-сайтов, публичных аккаунтов в соцсетях, приложений. Ведомства во всех регионах призвали последовательно реализовывать озвученные положения.

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