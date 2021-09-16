"Новая история страны": в Киеве объяснили, зачем им нужен факультет "Тик-Тока"

Многие уверены, что процесс модернизации образования в стране давно вышел за грани разумного

На Украине решили со всей ответственностью взяться за просвещение молодого поколения. И открыли в институте культуры целый факультет "Тик-Тока". Направление очень перспективное, считают организаторы.

Благодаря этому немолодому мужчине в костюме в стиле Элтона Джона советский анекдот про телефонный звонок и нецензурный ответ министерства культуры можно рассказывать на новый лад. Все, как любят в современной Украине. Алло, это прачечная? Нет, институт культуры, факультет "Тик-Тока" (TikTok). И это не шутка.

Чему именно будут обучать на новом факультете, пока не уточняется. Но пользователи соцсетей уже вовсю строят догадки. Студентам расскажут, как защититься от зомби или управлять трансформерами. 71-летний ректор института культуры - сам активный пользователь соцсетей. В выкладываемых роликах часто шутит по поводу своих романов со студентками, поднимает темы секса.

Выпускникам факультета "Тик-Тока" Михаил Поплавский обещает дипломы. Опять же, пока неясно какие. Впрочем, за шутками и прибаутками, песнями и плясками в словах ряженого ректора проскальзывает главная цель этого шоу.

"Моя историческая миссия -украинизировать "Тик-Ток", повести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны", - сказал он.

Творить новую историю своей страны на китайской онлайн-платформе, отказываясь от многовекового пласта общей для русских и украинцев культуры, это вполне в духе современной Украины. Не имея своей государственности, она уже неоднократно удивляла своими неожиданными открытиями. И ведь ладно бы посмешили весь цивилизованный мир и успокоились. Якобы "достижения" украинцев рассылаются в школы в качестве образовательных директив. Юным гражданам страны вбивают в головы, что Черное море собственными руками вырыли их предки, древние укры. Они же изобрели санскрит. И приручили первую собаку. Стоит ли удивляться тому, что растет целое поколение, которое искренне верит, что Освенцим освободили исключительно силами украинцев, а Бандера и Шухевич - не нацистские преступники, а герои. Даром что ли памятники им стоят по всей стране!

В Запорожье уже решили посягнуть не только на коммунистические монументы. Замахнулись на классика! На сайте местного горсовета появилась петиция с призывом переименовать площадь Маяковского в честь актера из США Билли Херрингтона:

"Мотивация очень простая: в городе уже есть сквер имени Маяковского, аллея имени Маяковского и кинотеатр имени Маяковского. Переименование одного из объектов города в честь известного американского актера не изменит общей картины, но гарантированно станет мощным туристическим магнитом для многих людей".

Билл Херрингтон широко известен в узких кругах. Получил не одну актерскую награду. Правда, за роли в порнофильмах для мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Автор петиции о переименовании площади уверяет: на фильмах этого актера выросли поколения не только американцев, но и европейцев и украинцев. То ли не дочитал биографию Херрингтона, то ли вот так вот витиевато вскрыл интимные предпочтения собственных сограждан.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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